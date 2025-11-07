हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट38 रन का ओवर, अफरीदी ने 6 गेंद में लगा दिए 6 छक्के, पाकिस्तान टीम ने मचाया गदर

38 रन का ओवर, अफरीदी ने 6 गेंद में लगा दिए 6 छक्के, पाकिस्तान टीम ने मचाया गदर

6 Sixes in Hong Kong Sixes: हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने 6 गेंद में 6 छक्के लगा डाले हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Nov 2025 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

हॉन्ग कॉन्ग सिक्स 2025 टूर्नामेंट 7-9 नवंबर तक चलेगा. टूर्नामेंट के पहले ही एक ओवर में 6 छक्के देखने को मिले हैं. यह कारनामा पाकिस्तान बनाम कुवैत मैच में हुआ, जिसमें पाक टीम को 4 विकेट से जीत मिली. दरअसल कुवैत की टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 123 रन बना दिए थे. मीत भवसर ने 14 गेंदों में 40 रन बना डाले. जवाब में पाकिस्तान ने आखिरी गेंद पर 4 विकेट से जीत दर्ज की.

38 रनों का ओवर

124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान टीम ने 3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 43 रन बना लिए थे. वहीं चौथे ओवर में सिर्फ 14 रन आए, जिससे पाक टीम का स्कोर 4 ओवर में 57/1 था. अभी उसे 12 गेंद में 67 रन और बनाने थे.

पांचवें ओवर में यासीन पटेल की 6 गेंदों पर अब्बास अफरीदी ने 6 गेंद में 6 छक्के लगा दिए. दरअसल छठी गेंद को अंपायर ने नो-बॉल करार दिया था. इसलिए जब छठी ऑफिशियल गेंद फेंकी गई, उसपर पाकिस्तान को लेग बाई का एक रन मिला. इस तरह ओवर में कुल 38 रन आए. अफरीदी ने 12 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की और वो 55 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए.

आखिरी ओवर में पाकिस्तान टीम को 29 रनों की जरूरत थी. आखिरी ओवर में पाकिस्तान के लिए शाहिद अजीज ने कहर बरपाते हुए पाकिस्तान टीम की जीत सुनिश्चित की. शाहिद अजीज ने 5 गेंदों में 23 रन बनाए. पाकिस्तान ने अब ग्रुप स्टेज में अपने दोनों मैच खेल लिए हैं. वो एक जीत और एक हार के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर विराजमान है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट के दूसरे मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 2 रन से हार मिली.

यह भी पढ़ें:

ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद

टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से धो डाला, रॉबिन उथप्पा ने मचाई तबाही, 2 रनों से जीता भारत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 07 Nov 2025 04:34 PM (IST)
Tags :
PAKISTAN CRICKET TEAM Hong Kong Sixes Hong Kong Sixes 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
क्रिकेट
महाराष्ट्र सरकार वर्ल्ड चैंपियन भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, तीन प्लेयर्स को मिला 2.5 करोड़ का चेक
महाराष्ट्र सरकार वर्ल्ड चैंपियन भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, तीन प्लेयर्स को मिला 2.5 करोड़ का चेक
शिक्षा
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
यूटिलिटी
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
हेल्थ
Heart Attack: दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget