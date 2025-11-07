38 रन का ओवर, अफरीदी ने 6 गेंद में लगा दिए 6 छक्के, पाकिस्तान टीम ने मचाया गदर

हॉन्ग कॉन्ग सिक्स 2025 टूर्नामेंट 7-9 नवंबर तक चलेगा. टूर्नामेंट के पहले ही एक ओवर में 6 छक्के देखने को मिले हैं. यह कारनामा पाकिस्तान बनाम कुवैत मैच में हुआ, जिसमें पाक टीम को 4 विकेट से जीत मिली. दरअसल कुवैत की टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 123 रन बना दिए थे. मीत भवसर ने 14 गेंदों में 40 रन बना डाले. जवाब में पाकिस्तान ने आखिरी गेंद पर 4 विकेट से जीत दर्ज की.

38 रनों का ओवर

124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान टीम ने 3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 43 रन बना लिए थे. वहीं चौथे ओवर में सिर्फ 14 रन आए, जिससे पाक टीम का स्कोर 4 ओवर में 57/1 था. अभी उसे 12 गेंद में 67 रन और बनाने थे.

पांचवें ओवर में यासीन पटेल की 6 गेंदों पर अब्बास अफरीदी ने 6 गेंद में 6 छक्के लगा दिए. दरअसल छठी गेंद को अंपायर ने नो-बॉल करार दिया था. इसलिए जब छठी ऑफिशियल गेंद फेंकी गई, उसपर पाकिस्तान को लेग बाई का एक रन मिला. इस तरह ओवर में कुल 38 रन आए. अफरीदी ने 12 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की और वो 55 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए.

6 Sixes in a Row by Abbas Afridi 🔥

4.1 - 6

4.2 - 6

4.3 - 6

4.4 - 6

4.5 - 6 (NB)

4.5 - 6

5.1 - 6

5.1 - 6

5.2 - 6

आखिरी ओवर में पाकिस्तान टीम को 29 रनों की जरूरत थी. आखिरी ओवर में पाकिस्तान के लिए शाहिद अजीज ने कहर बरपाते हुए पाकिस्तान टीम की जीत सुनिश्चित की. शाहिद अजीज ने 5 गेंदों में 23 रन बनाए. पाकिस्तान ने अब ग्रुप स्टेज में अपने दोनों मैच खेल लिए हैं. वो एक जीत और एक हार के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर विराजमान है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट के दूसरे मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 2 रन से हार मिली.

