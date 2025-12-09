इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 16 दिसंबर को अबू धाबी में आईपीएल 2026 की नीलामी होगी. इस बार की नीलामी के लिए दुनियाभर के 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 350 प्लेयर मिनी ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं. इसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जो पिछले सीजन की मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे.

240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए हुए शॉर्टलिस्ट

16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली नीलामी में कुल 350 क्रिकेटरों की बोली लगेगी, जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम भी अंतिम सूची में शामिल किया गया है. डिकॉक हाल ही में संन्यास से वापसी लेकर सीमित ओवरों की क्रिकेट में वापस आए हैं. उनका बेस प्राइज (आधार मूल्य) एक करोड़ रुपये है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका बेस प्राइज दो करोड़ रुपये है. स्मिथ आखिरी बार 2021 में आईपीएल में खेले थे.

आईपीएल की प्रेस रिलीज के अनुसार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) कराया था, जिसे बाद में घटाकर 1005 पर दिया गया था. इन खिलाड़ियों में से ही अंतिम 350 खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई है. आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें इन 350 खिलाड़ियों में से ही नीलामी में ज्यादा से ज्यादा 77 खिलाड़ी खरीद सकेंगी.

पहले सेट में भारत के पृथ्वी शॉ और सरफराज खान शामिल

आईपीएल 2026 की नीलामी में पहले सेट में भारत के पृथ्वी शॉ और सरफराज खान शामिल हैं. इन दोनों ने अपना बेस प्राइज 75 लाख रुपये रखा है. शॉ 2018 से 2024 तक आईपीएल में खेले थे, लेकिन पिछली बार नीलामी में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था. वहीं सरफराज 2021 के बाद से इस टूर्नामेंट में नहीं खेले हैं.

आईपीएल द्वारा साझा की गई सूची में दो आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन और जेक फ्रेजर मैकगर्क के अलावा न्यूजीलैंड और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर भी शामिल हैं. इनमें से प्रत्येक का आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है.

कैमरून ग्रीन बिक सकते हैं सबसे महंगे

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा रिलीज किए गए ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने अपना आधार मूल्य दो करोड़ रुपये रखा है. सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले कुणाल चंदेला और अशोक कुमार भी नीलामी की अंतिम सूची में शामिल हैं.

तीन बार की विजेता केकेआर 64.3 करोड़ रुपये की सबसे अधिक धनराशि के साथ नीलामी में उतरेगी. उसके बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है जिसके पास 43.4 करोड़ रुपये की धनराशि बची है. एक बार आईपीएल खिताब जीत चुकी सनराइजर्स हैदराबाद 25.5 करोड़ रुपये के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है.

नीलामी की अंतिम सूची में इंग्लैंड के 21 खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ, तेज गेंदबाज गस एटकिंसन, लियाम लिविंगस्टोन और टेस्ट सलामी बल्लेबाज बेन डकेट शामिल हैं. इस नीलामी में कैमरून ग्रीन पर बड़ी बोली लगने की संभावना है. ऑस्ट्रेलिया के कुल 19 खिलाड़ी सूची में शामिल हैं. इनमें ग्रीन के अलावा जोश इंगलिस, मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली और ब्यू वेबस्टर अन्य प्रमुख नाम हैं.

जानें किस देश के कितने खिलाड़ी नीलामी में शामिल

दक्षिण अफ्रीका के 15 खिलाड़ी नीलामी सूची का हिस्सा हैं. इनमें डिकॉक और मिलर के साथ तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, गेराल्ड कोएट्जी और ऑलराउंडर वियान मुल्डर भी शामिल हैं. नीलामी की सूची में जगह बनाने वाले वेस्टइंडीज के 9 खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ और शमर जोसेफ, एकीम ऑगस्टे, शाई होप और रोस्टन चेस शामिल हैं.

श्रीलंका के जिन 12 खिलाड़ियों ने नीलामी सूची में जगह बनाई है, उनमें वानिंदु हसरंगा, दुनीथ वेल्लालेज, महेश तीक्षाना, त्रवीन मैथ्यू, पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और कुसल परेरा भी शामिल हैं. न्यूजीलैंड के 16 और अफगानिस्तान के 10 खिलाड़ियों को नीलामी सूची में जगह मिली है. न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में रचिन रवींद्र भी शामिल हैं, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर दिया था. अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में रहमानुल्लाह गुरबाज और नवीन उल हक भी शामिल हैं.