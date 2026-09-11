IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदलीप ट्रॉफी फाइनल के 3 स्टार, जिन्हें न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में मिल सकता है मौका

दलीप ट्रॉफी फाइनल के 3 स्टार, जिन्हें न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में मिल सकता है मौका

ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है. इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिससे उन्होंने अगली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में आने का दावा ठोक दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Sep 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब ईस्ट जोन ने जीत लिया है. ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने फाइनल में साउथ जोन के साथ ड्रॉ खेला, लेकिन पहली पारी में 372 रनों की बढ़त के आधार उसने ट्रॉफी जीती है. ईस्ट जोन ने 13 साल के बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है और ईशान किशन इस जीत के हीरो रहे, जिन्होंने मुकाबले में 350 रन बनाए.

ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में साउथ जोन की पहली पारी 336 रनों पर सिमट गई. इस तरह साउथ की टीम फॉलो-ऑन बचाने में भी नाकामयाब रही, फिर भी ईस्ट जोन की टीम दोबारा बैटिंग करने आई. पांचवें दिन ईस्ट की टीम दूसरी पारी में 388 रन बना चुकी थी, जिसके बाद दोनों कप्तानों में मुकाबला ड्रॉ रहने पर सहमति बन गई. मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में बढ़त के चलते ईस्ट जोन चैंपियन बना.

इस मुकाबले और सीरीज में ऐसे कुछ खिलाड़ी रहे, जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके टीम इंडिया में आने का दावा ठोका है. यहां जान लीजिए उन 3 खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में मौका मिल सकता है.

ईशान किशन

ईशान किशन आखिरी टेस्ट मैच जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले थे. तीन साल हो चुके हैं, लेकिन किशन टेस्ट टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं. मगर दलीप फाइनल की पहली पारी में 270 रन और दूसरी पारी में 80 रन बनाकर ईशान ने टेस्ट टीम में आने का दावा ठोका है. ईशान ने पूरे टूर्नामेंट में 409 रन बनाए.

यह भी पढ़ें: भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर

तिलक वर्मा

तिलक वर्मा दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की कप्तानी कर रहे थे. उनकी टीम चाहे फाइनल हार गई, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने 3 पारियों में 266 रन बनाए. फाइनल में उन्होंने एक पारी में 99 रन बनाए. तिलक टी20 और वनडे में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन दलीप ट्रॉफी के प्रदर्शन से उन्होंने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए चयन का दावा ठोका है.

कुमार कुशाग्र

भारत की टेस्ट टीम में विकेटकीपरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन झारखंड के लिए खेलने वाले कुमार कुशाग्र अवश्य ही चयनकर्ताओं की नजरों में आ गए होंगे. उन्होंने फाइनल में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए पहली पारी में 101 रन बनाए और दूसरी पारी में 46 रन बनाए. कुशाग्र की उम्र अभी केवल 21 साल है.

यह भी पढ़ें:

अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया ने खेले हैं 5 टी20, जानें कैसा रहा रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Duleep Trophy Tilak Varma TEAM INDIA ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे...', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
क्रिकेट
अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया ने खेले हैं 5 टी20, जानें कैसा रहा रिकॉर्ड
अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया ने खेले हैं 5 टी20, जानें कैसा रहा रिकॉर्ड
क्रिकेट
Women's Asia Cup Final: भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
क्रिकेट
ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के 3 सबसे बड़े दावेदार, एक ने टीम इंडिया को रुलाया
ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के 3 सबसे बड़े दावेदार, एक ने टीम इंडिया को रुलाया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दुनिया को साथ लाएगा भारत? सलमान खुर्शीद ने की BRICS की तारीफ, जानें क्या कहा
दुनिया को साथ लाएगा भारत? सलमान खुर्शीद ने की BRICS की तारीफ, जानें क्या कहा
बिहार
बिहार: भागलपुर में BJP नेता की हत्या, सिर में मारी गोली, मचा हड़कंप
बिहार: भागलपुर में BJP नेता की हत्या, सिर में मारी गोली, मचा हड़कंप
विश्व
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, भारत की तारीफ कर बोला- 'डॉलर पर...'
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, जमकर की भारत की तारीफ
क्रिकेट
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे...', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' का कब्जा, 'हैवान' कितना कमा पाएगी?
'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' के आगे 'हैवान' कितना कमा पाएगी?
विश्व
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके की मनोज जरांगे से अपील, खत्म करें अनशन, कहा- 'महाराष्ट्र को...'
अभिजीत दीपके की मनोज जरांगे से अपील, खत्म करें अनशन, कहा- 'महाराष्ट्र को...'
ऑटो
ऑटोमैटिक या मैनुअल, नई Baleno का कौन-सा वेरिएंट खरीदना बेहतर?
ऑटोमैटिक या मैनुअल, नई Baleno का कौन-सा वेरिएंट खरीदना बेहतर?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget