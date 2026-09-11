दलीप ट्रॉफी फाइनल के 3 स्टार, जिन्हें न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में मिल सकता है मौका

दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब ईस्ट जोन ने जीत लिया है. ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने फाइनल में साउथ जोन के साथ ड्रॉ खेला, लेकिन पहली पारी में 372 रनों की बढ़त के आधार उसने ट्रॉफी जीती है. ईस्ट जोन ने 13 साल के बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है और ईशान किशन इस जीत के हीरो रहे, जिन्होंने मुकाबले में 350 रन बनाए.

ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में साउथ जोन की पहली पारी 336 रनों पर सिमट गई. इस तरह साउथ की टीम फॉलो-ऑन बचाने में भी नाकामयाब रही, फिर भी ईस्ट जोन की टीम दोबारा बैटिंग करने आई. पांचवें दिन ईस्ट की टीम दूसरी पारी में 388 रन बना चुकी थी, जिसके बाद दोनों कप्तानों में मुकाबला ड्रॉ रहने पर सहमति बन गई. मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में बढ़त के चलते ईस्ट जोन चैंपियन बना.

इस मुकाबले और सीरीज में ऐसे कुछ खिलाड़ी रहे, जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके टीम इंडिया में आने का दावा ठोका है. यहां जान लीजिए उन 3 खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में मौका मिल सकता है.

ईशान किशन

ईशान किशन आखिरी टेस्ट मैच जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले थे. तीन साल हो चुके हैं, लेकिन किशन टेस्ट टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं. मगर दलीप फाइनल की पहली पारी में 270 रन और दूसरी पारी में 80 रन बनाकर ईशान ने टेस्ट टीम में आने का दावा ठोका है. ईशान ने पूरे टूर्नामेंट में 409 रन बनाए.

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तिलक वर्मा

तिलक वर्मा दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की कप्तानी कर रहे थे. उनकी टीम चाहे फाइनल हार गई, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने 3 पारियों में 266 रन बनाए. फाइनल में उन्होंने एक पारी में 99 रन बनाए. तिलक टी20 और वनडे में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन दलीप ट्रॉफी के प्रदर्शन से उन्होंने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए चयन का दावा ठोका है.

कुमार कुशाग्र

भारत की टेस्ट टीम में विकेटकीपरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन झारखंड के लिए खेलने वाले कुमार कुशाग्र अवश्य ही चयनकर्ताओं की नजरों में आ गए होंगे. उन्होंने फाइनल में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए पहली पारी में 101 रन बनाए और दूसरी पारी में 46 रन बनाए. कुशाग्र की उम्र अभी केवल 21 साल है.

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