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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND A vs SL A Final: फाइनल में श्रीलंका की कमर तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी, खिताबी टक्कर में इन 3 खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

IND A vs SL A Final: फाइनल में श्रीलंका की कमर तोड़ेंगे वैभव सूर्यवंशी, खिताबी टक्कर में इन 3 खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

3 Players To Watch IND A vs SL A Final: आज इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मैच खेला जाएगा. इस खितबी मुकाबले में 3 विशेष खिलाड़ियों पर फैंस की नजर रहेगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Jun 2026 08:53 AM (IST)
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आज भारत और श्रीलंका के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल खेला जाएगा. यह खिताबी मुकाबला डाम्बुला में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार 10 बजे शुरू होगा. तिलक वर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम आज ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी, जो अब तक पूरी सीरीज में एक फिफ्टी तक नहीं लगा पाए हैं.

यह फाइनल मुकाबला इसलिए भी आकर्षण का केंद्र बना होगा, क्योंकि इंडिया ए और श्रीलंका ए जब पिछली बार आमने-सामने आए थे, तब मुकाबला सुपर ओवर तक चला था. मुकाबला समाप्त होने के बाद वैभव और श्रीलंकाई प्लेयर की लड़ाई हो गई थी. यहां जान लीजिए फाइनल में किन 3 खिलाड़ियों पर सबकी नजरें टिकी होंगी.

वैभव सूर्यवंशी

सबसे पहला नाम वैभव सूर्यवंशी का है. वैभव IPL 2026 की ऑरेंज कैप जीतकर आ रहे हैं, लेकिन ट्राई सीरीज में उन्होंने अब तक 4 पारियों में 117 रन बनाए हैं, जिनमें उनका सर्वोच्च स्कोर 44 रन रहा है. फाइनल के अहम मौके पर उम्मीद होगी कि वैभव पहले की तरह कोहराम मचाते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजी की कमर तोड़कर रख देंगे.

सूर्यांश शेडगे

सूर्यांश शेडगे ने ट्राई सीरीज में खासतौर पर अपनी बैटिंग से काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. अब तक 4 मैचों में 145 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 125 का है. नंबर-7 पर बल्लेबाजी करते हुए इतने शानदार आंकड़े ही सबूत हैं कि शेडगे कितनी बेहतरीन फॉर्म में हैं. श्रीलंका ए के खिलाफ पिछली भिड़ंत में उन्होंने 72 रन बनाए थे.

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विजयकांत वियासकांत

श्रीलंका के लिए अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज विजयकांत वियासकांत हैं. अब तक 6 विकेट ले चुके हैं और जब पिछली बार टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों को आउट किया था. भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Jun 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Tri-Series Vaibhav Sooryavanshi IND A Vs SL A
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