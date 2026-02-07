2026 टी20 वर्ल्ड कप का पहला दिन काफी रोमांचक रहा. अब इस वैश्विक टूर्नामेंट के दूसरे दिन यानी रविवार को भी 3 मुकाबले खेले जाएंगे. संडे को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें एक्शन में दिखेंगी. यहां आपको दूसरे दिन के तीनों मुकाबलों की सभी जरूरी डिटेल्स मिलेंगी.

न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच पहला मैच

संडे का पहला मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. स्लो ट्रैक होगा और अफगानिस्तान के स्पिनर्स कीवी टीम के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं. सुबह साढ़े 10 बजे मैच का टॉस होगा और 11 बजे मैच शुरू होगा. टीवी पर आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव आएगा.

अफगानिस्तान की टीम- रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद इशाक, जियाउर रहमान शरीफी और अब्दुल्ला अहमदजई

न्यूजीलैंड की टीम- फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवीद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, डेवोन कॉनवे और मार्क चैपमैन

इंग्लैंड और नेपाल के बीच दूसरा मैच

संडे का दूसरा मैच इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. इस मैच का टॉस दोपहर ढाई बजे होगा, वहीं मुकाबले की शुरुआत दोपहर तीन बजे होगी. टीवी पर आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव आएगा.

नेपाल की टीम- कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, संदीप जोरा, करण केसी, गुलसन झा, संदीप लामिछाने, नंदन यादव, बसीर अहमद, ललित राजबंशी, लोकेश बम, शेर मल्ला

इंग्लैंड ने कर दिया है प्लेइंग इलेवन का एलान- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम कर्रन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और ल्यूक वुड

श्रीलंका और आयरलैंड के बीच तीसरा मैच

संडे का तीसरा मैच श्रीलंका और आयरलैंड के बीच होगा. यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच का टॉस भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े 6 बजे होगा, वहीं मैच की शुरुआत शाम सात बजे होगी. टीवी पर आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव आएगा.

आयरलैंड की टीम- पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस एडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर), कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क एडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, टिम टेक्टर, जोशुआ लिटिल, बेंजामिन व्हाइट, क्रेग यंग

श्रीलंका की टीम- पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालेज, दासुन शनाका (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, मथीशा पथिराना, प्रमोद मदुशन, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका, वानिंदु हसरंगा