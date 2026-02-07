हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में संडे को 3 मैच, इंग्लैंड-न्यूजीलैंड-श्रीलंका दिखेगी एक्शन में; जानें सभी मुकाबलों की डिटेल्स

टी20 वर्ल्ड कप में संडे को 3 मैच, इंग्लैंड-न्यूजीलैंड-श्रीलंका दिखेगी एक्शन में; जानें सभी मुकाबलों की डिटेल्स

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे दिन यानी रविवार को भी 3 मुकाबले खेले जाएंगे. यहां जानें इन सभी मैचों की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 07 Feb 2026 10:23 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप का पहला दिन काफी रोमांचक रहा. अब इस वैश्विक टूर्नामेंट के दूसरे दिन यानी रविवार को भी 3 मुकाबले खेले जाएंगे. संडे को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें एक्शन में दिखेंगी. यहां आपको दूसरे दिन के तीनों मुकाबलों की सभी जरूरी डिटेल्स मिलेंगी.

न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच पहला मैच 

संडे का पहला मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. स्लो ट्रैक होगा और अफगानिस्तान के स्पिनर्स कीवी टीम के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं. सुबह साढ़े 10 बजे मैच का टॉस होगा और 11 बजे मैच शुरू होगा. टीवी पर आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव आएगा.

अफगानिस्तान की टीम- रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद इशाक, जियाउर रहमान शरीफी और अब्दुल्ला अहमदजई

न्यूजीलैंड की टीम- फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवीद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, डेवोन कॉनवे और मार्क चैपमैन

इंग्लैंड और नेपाल के बीच दूसरा मैच 

संडे का दूसरा मैच इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. इस मैच का टॉस दोपहर ढाई बजे होगा, वहीं मुकाबले की शुरुआत दोपहर तीन बजे होगी. टीवी पर आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव आएगा.

नेपाल की टीम- कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, संदीप जोरा, करण केसी, गुलसन झा, संदीप लामिछाने, नंदन यादव, बसीर अहमद, ललित राजबंशी, लोकेश बम, शेर मल्ला

इंग्लैंड ने कर दिया है प्लेइंग इलेवन का एलान- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम कर्रन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और ल्यूक वुड

श्रीलंका और आयरलैंड के बीच तीसरा मैच 

संडे का तीसरा मैच श्रीलंका और आयरलैंड के बीच होगा. यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच का टॉस भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े 6 बजे होगा, वहीं मैच की शुरुआत शाम सात बजे होगी. टीवी पर आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव आएगा.

आयरलैंड की टीम- पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस एडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर), कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क एडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, टिम टेक्टर, जोशुआ लिटिल, बेंजामिन व्हाइट, क्रेग यंग

श्रीलंका की टीम- पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालेज, दासुन शनाका (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, मथीशा पथिराना, प्रमोद मदुशन, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका, वानिंदु हसरंगा

Published at : 07 Feb 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup New Zealand Vs Afghanistan T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup England Vs Nepal Sri Lanka Vs Ireland
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री को रोकने वाले BJP विधायक सपा में होंगे शामिल? विवाद के बीच पिता का बड़ा दावा
योगी के मंत्री को रोकने वाले BJP विधायक सपा में होंगे शामिल? विवाद के बीच पिता का बड़ा दावा
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के लिए बुरा सपना बनने वाले Shadley Van Schalkwyk? 1 ओवर में झटके 3 विकेट
कौन हैं टीम इंडिया के लिए बुरा सपना बनने वाले Shadley Van Schalkwyk? 1 ओवर में झटके 3 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Pappu Yadav Arrested: धोखाधड़ी का मामला, Pappu Yadav पर संकट बढ़ा... | Bihar News
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम महासंग्राम ! Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
Chitra Tripathi: राष्ट्रगीत पर छिड़ी ऐसी जंग कि मौलाना को नहीं सूझा जवाब ! | Maulana Arshad Madani
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम, घमासान जंग ! | Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
PM Modi Malaysia Visit: मलेशिया में मोदी-मोदी की गूंज..समर्थकों का लगा तांता..! | Malaysia News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री को रोकने वाले BJP विधायक सपा में होंगे शामिल? विवाद के बीच पिता का बड़ा दावा
योगी के मंत्री को रोकने वाले BJP विधायक सपा में होंगे शामिल? विवाद के बीच पिता का बड़ा दावा
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के लिए बुरा सपना बनने वाले Shadley Van Schalkwyk? 1 ओवर में झटके 3 विकेट
कौन हैं टीम इंडिया के लिए बुरा सपना बनने वाले Shadley Van Schalkwyk? 1 ओवर में झटके 3 विकेट
बॉलीवुड
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
नौकरी
रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती, 56 हजार मिलेगी सैलरी; 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती, 56 हजार मिलेगी सैलरी; 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
हेल्थ
ये हैं मौत से पहले के 12 संकेत जिन्हें देखकर डॉक्टर भी कर देते हैं हाथ खड़े, जानिए कैसे आखिरी सांसे गिनता है मरीज
ये हैं मौत से पहले के 12 संकेत जिन्हें देखकर डॉक्टर भी कर देते हैं हाथ खड़े, जानिए कैसे आखिरी सांसे गिनता है मरीज
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget