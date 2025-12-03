विराट कोहली शतक पे शतक लगाकर रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने अब तक दोनों मैचों में शतक लगाया है. रांची में 135 रन और अब रायपुर में उनके बल्ले से 102 रन की शतकीय पारी निकली है. अपने ODI करियर का 53वां शतक ठोक 'किंग कोहली' ने कुछ नए रिकॉर्ड कायम किए हैं. उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला है. विराट कोहली की 102 रन और ऋतुराज गायकवाड़ की 105 रनों की शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने दूसरे वनडे में 358 रनों का स्कोर खड़ा किया था.

ODI में नंबर-3 पर सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली ने अपने अधिकांश वनडे करियर में नंबर-3 पर बैटिंग की है. वो अब ODI क्रिकेट में नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 46 शतक लगा चुके हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उनसे पहले तीसरे क्रम पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भारत के ही सचिन तेंदुलकर के नाम था. तेंदुलकर ने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 45 ODI सेंचुरी लगाई थीं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक 50+ स्कोर

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 वनडे मैच खेले हैं, जिनकी 31 पारियों में उन्होंने 1741 रन बना लिए हैं. वो ODI में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. रायपुर में विराट ने 31 पारियों में कुल 15वीं बार ऐसा किया, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 या उससे अधिक रन बनाए. उनसे पहले कोई भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका है.

34 अलग-अलग मैदानों पर ODI शतक

रायपुर ऐसी 34वीं जगह है, जहां विराट कोहली ने वनडे शतक लगाया है. सबसे ज्यादा अलग-अलग मैदानों पर शतक लगाने के मामले में अब विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है. सचिन तेंदुलकर ने भी अपने ODI करियर में 34 अलग-अलग जगहों पर शतक लगाया था.

यह भी पढ़ें:

KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!