भारत और वेस्टइंडीज आज हैदराबाद में आमने-सामने होंगे. उनका चौथा टी20 मैच आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. जब आखिरी बार इस मैदान पर कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया, तब टीम इंडिया ने 297 रन बना डाले थे.

IPL में भी यह मैदान बल्लेबाजी के लिए बहुत बढ़िया साबित होता रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद यहां 286 रन जड़ चुकी है. इसलिए हैदराबाद के इस मैदान को बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग कहना गलत नहीं. यहां जान लीजिए कि आज इस मैदान पर कौन से 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकते हैं.

टीम इंडिया पहली बार बनाएगी 300 रन

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर इसी मैदान पर आया था. साल 2024 में टीम इंडिया ने यहां बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन बनाए थे. उस मुकाबले में संजू सैमसन ने 47 गेंद में 111 रन बनाए थे. उम्मीद है कि भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर तबाही मचा सकते हैं. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर जैसी फॉर्म में हैं, उसको देखते हुए 300 रन बनना पूरी तरह संभव है.

एक हजारी क्लब में शामिल होंगे अभिषेक

अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर ईयर में T20I में एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हो सकते हैं. यह कीर्तिमान बनाने के लिए उन्हें आज चौथे टी20 मैच में 79 रन बनाने होंगे. साल 2026 में अभिषेक शर्मा अब तक 921 रन बना चुके हैं. उनसे पहले भारत के लिए सिर्फ सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ही ऐसा कर पाए हैं.

एक साल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

अभिषेक शर्मा आज एक और बड़ा कीर्तिमान बना सकते हैं. T20I में अभिषेक ने इस साल 9 बार किसी पारी में 50 या उससे अधिक स्कोर किया है. भारत के लिए एक साल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है, जिन्होंने साल 2022 में 11 पारियों में 50+ स्कोर किया था. अगर अभिषेक चौथे टी20 में पचासा ठोक देते हैं तो वह 2026 में कुल दसवीं बार होगा जब उन्होंने किसी पारी में 50+ स्कोर किया हो. वो भारतीयों में दूसरे और दुनिया में चौथे नंबर पर आ जाएंगे.

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