इन 3 कारणों से रांची में हारी टीम इंडिया, कप्तान अय्यर की सबसे बड़ी गलती

शुक्रवार को रांची में टीम इंडिया 249 रन बनाकर भी हार गई. वेस्टइंडीज के लिए यह टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज रहा. कैरेबियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का जो भुर्ता बनाया, वह देखने लायक रहा, क्योंकि सबने मिलकर 20 छक्के खाए. 249 का स्कोर कम नहीं होता है, फिर भी भारत उससे डिफेंड नहीं कर पाया.

वेस्टइंडीज ने 250 रनों कर टारगेट चेज किया, जो ओवरऑल T20I इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज भी है. मगर सवाल यह है कि इतना विशालकाय स्कोर खड़ा करने के बाद भी टीम इंडिया हार क्यों गई? ये रहे हार की 3 सबसे बड़ी वजह.

ओस ने हरवा दिया

मैच का परिणाम कुछ हद तक टॉस के समय ही तय हो गया था. दूसरी पारी में ओस बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाली थी और असल में वैसा ही हुआ. गेंद इतनी गीली हो रही थी कि भारतीय गेंदबाजों के लिए ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था. सबसे ज्यादा पिटाई तीनों स्पिनरों (अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और नमन धीर) की हुई. उन तीनों ने मिलकर 9.3 ओवर में 141 रन लुटा दिए. वहीं ओस के कारण तेज गेंदबाज भी सही लेंथ पर बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे.

रोस्टर चेज ने रोका

एक समय टीम इंडिया 10 ओवर में 127 रन बना चुकी थी. लगातार ओवरों में 10-15 और उससे भी ज्यादा रन आ रहे थे. जब सभी गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई हो रही थी, तब मिडिल ओवरों में रोस्टर चेज ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और 3 विकेट भी निकाले. उनके इस स्पेल के कारण टीम इंडिया 270-275 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाई. यह पिच ऐसी थी, जहां टीम इंडिया 20-30 रन एक्स्ट्रा बनाती तो उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती.

मयंक यादव पर रिस्क नहीं लिया

चाहे मयंक यादव अभी एक युवा हैं, लेकिन रांची में वह एक विकेटटेकर गेंदबाज साबित हो रहे थे. 13-14वें ओवर तक स्थिति साफ हो चुकी थी कि वेस्टइंडीज अब जीत सकता है. कप्तान श्रेयस को एक बड़ा रिस्क लेने की जरूरत थी, लेकिन मयंक पावरप्ले के बाद गेंदबाजी करने ही नहीं आए. जिस लय में मयंक दिख रहे थे, वह बहुत महत्वपूर्ण मौके पर विकेट चटका सकते थे. उन्होंने पूरे मैच में 3 ओवर फेंककर 3 विकेट चटकाए.

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