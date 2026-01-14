हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: दूसरे ODI में भारत की हार के तीन सबसे बड़े कारण, कप्तान गिल ने लिया था गलत फैसला

IND vs NZ: दूसरे ODI में भारत की हार के तीन सबसे बड़े कारण, कप्तान गिल ने लिया था गलत फैसला

IND vs NZ 2nd ODI: राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है. यहां जानिए टीम इंडिया की हार के 3 बड़े कारण कौन से रहे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Jan 2026 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

भारत को न्यूजीलैंड के हाथों दूसरे वनडे मैच में 7 विकेट से हार मिली है. केएल राहुल ने इस मुकाबले में 112 रनों की शतकीय पारी खेली थी, लेकिन डेरिल मिचेल का नाबाद शतक पूरी टीम इंडिया पर भारी पड़ा. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज इस बड़े टारगेट का बचाव नहीं कर पाए. यहां जान लीजिए, राजकोट में भारतीय टीम की हार के 3 सबसे बड़े कारण कौन से रहे.

बल्लेबाजी फ्लॉप

टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण खराब बल्लेबाजी रही. बिना विकेट खोए 70 रन बनाने से लेकर भारतीय टीम 118 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी. 48 रनों के भीतर गिरे इन 4 विकेटों ने न्यूजीलैंड को मैच में वापसी करने का मौका दिया. शुभमन गिल को एक बार फिर अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन उसे शतक में तब्दील नहीं कर पाए. विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं चले. खराब बैटिंग के कारण एक समय टीम इंडिया के लिए 250 तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था. वो तो भला हो केएल राहुल का, जिन्होंने 112 रन की शतकीय पारी खेल टीम को 284 के स्कोर तक पहुंचाया.

कप्तान का वो गलत फैसला

न्यूजीलैंड की टीम महज 46 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा चुकी थी. 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकल्स का विकेट चटकाया था, उससे ठीक अगले ओवर में कप्तान को कीवी टीम पर दबाव बढ़ाने के लिए विकेट टेकिंग विकल्प यानी मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा का रुख करना चाहिए था. बजाय इसके नितीश रेड्डी का स्पेल जारी रखा गया. इससे कहीं ना कहीं, डेरिल मिचेल और विल यंग को क्रीज पर पैर पसारने में मदद मिली. जब पिछले ही ओवर में विकेट गिरा हो तो बल्लेबाज संभल कर खेलता है, लेकिन 14वें ओवर में मिचेल और यंग ने नितीश रेड्डी की गेंदों पर खुल कर शॉट्स लगाए.

स्पिनरों ने डुबोई लुटिया

भारतीय स्पिन गेंदबाज इस मैच में महंगे साबित हुए. कुलदीप यादव शुरू से लेकर अंत तक पिटते ही रहे, उन्होंने 10 ओवरों में 82 रन लुटाए और सिर्फ एक विकेट ले पाए. दूसरे छोर पर रवींद्र जडेजा का अनुभव भी काम नहीं आया, जिन्होंने 8 ओवरों में 44 रन दिए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं बना पाए.

यह भी पढ़ें:

राजकोट में 'सुपर फ्लॉप' रही टीम इंडिया, डेरिल मिचेल के आगे एक न चली, न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से हराया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 14 Jan 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Nz Highlights IND Vs NZ 2nd ODI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल के CO रहे अनुज चौधरी पर दर्ज होगा केस, अखिलेश यादव बोले, 'ये पक्षपाती पुलिसकर्मी...'
संभल के CO रहे अनुज चौधरी पर दर्ज होगा केस, अखिलेश यादव बोले, 'अब कोई बचाने नहीं आयेगा'
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
क्रिकेट
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
Advertisement

वीडियोज

Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: 2026 में मुस्लिम CM..बंगाल में बड़ा उलटफेर? वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | BJP Vs TMC
Bharat ki Baat: RJD में 'दही-चूड़ा' पॉलिटिक्स! Lalu Yadav के एक कदम ने सबको चौंकाया! | Tejpratap
Chitra Tripathi: खामनेई को उठवा लेंगे या घर में घुसकर मारेंगे ट्रंप? | Donald Trump | Khamnei | Iran
L Subramaniam | Revolutionising Music, Lakshminarayana Global Music Festival पर खास बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल के CO रहे अनुज चौधरी पर दर्ज होगा केस, अखिलेश यादव बोले, 'ये पक्षपाती पुलिसकर्मी...'
संभल के CO रहे अनुज चौधरी पर दर्ज होगा केस, अखिलेश यादव बोले, 'अब कोई बचाने नहीं आयेगा'
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में आप कितना जानते हैं, जानें परिवार में कौन-कौन?
क्रिकेट
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
IND vs NZ मैच में बांग्लादेशी अंपायर कैसे? टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच कैसे हुआ ये संभव; जानें
बॉलीवुड
लाइव कॉन्सर्ट में इंटिमेसी को लेकर हनी सिंह के बिगड़े बोल, लोग बोले- 'इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती'
लाइव कॉन्सर्ट में इंटिमेसी को लेकर हनी सिंह के बिगड़े बोल, लोग बोले- 'इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती'
विश्व
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
ईरान में तख्तापलट की राह आसान नहीं, क्यों खामेनेई जंग की सूरत में भागने की बजाय शहादत चुनेंगे?
शिक्षा
UGC NET दिसंबर की आंसर Key जारी, डायरेक्ट लिंक की मदद से ऐसे करें चेक  
UGC NET दिसंबर की आंसर Key जारी, डायरेक्ट लिंक की मदद से ऐसे करें चेक  
ट्रेंडिंग
ओ देश मेरे तेरी शान...छोटी बच्चियों ने तुतलाते हुए गाया देशभक्ति वाला गाना, वीडियो देख मुस्कुराया इंटरनेट
ओ देश मेरे तेरी शान...छोटी बच्चियों ने तुतलाते हुए गाया देशभक्ति वाला गाना, वीडियो देख मुस्कुराया इंटरनेट
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget