भारत को न्यूजीलैंड के हाथों दूसरे वनडे मैच में 7 विकेट से हार मिली है. केएल राहुल ने इस मुकाबले में 112 रनों की शतकीय पारी खेली थी, लेकिन डेरिल मिचेल का नाबाद शतक पूरी टीम इंडिया पर भारी पड़ा. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज इस बड़े टारगेट का बचाव नहीं कर पाए. यहां जान लीजिए, राजकोट में भारतीय टीम की हार के 3 सबसे बड़े कारण कौन से रहे.

बल्लेबाजी फ्लॉप

टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण खराब बल्लेबाजी रही. बिना विकेट खोए 70 रन बनाने से लेकर भारतीय टीम 118 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी. 48 रनों के भीतर गिरे इन 4 विकेटों ने न्यूजीलैंड को मैच में वापसी करने का मौका दिया. शुभमन गिल को एक बार फिर अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन उसे शतक में तब्दील नहीं कर पाए. विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं चले. खराब बैटिंग के कारण एक समय टीम इंडिया के लिए 250 तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था. वो तो भला हो केएल राहुल का, जिन्होंने 112 रन की शतकीय पारी खेल टीम को 284 के स्कोर तक पहुंचाया.

कप्तान का वो गलत फैसला

न्यूजीलैंड की टीम महज 46 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा चुकी थी. 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकल्स का विकेट चटकाया था, उससे ठीक अगले ओवर में कप्तान को कीवी टीम पर दबाव बढ़ाने के लिए विकेट टेकिंग विकल्प यानी मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा का रुख करना चाहिए था. बजाय इसके नितीश रेड्डी का स्पेल जारी रखा गया. इससे कहीं ना कहीं, डेरिल मिचेल और विल यंग को क्रीज पर पैर पसारने में मदद मिली. जब पिछले ही ओवर में विकेट गिरा हो तो बल्लेबाज संभल कर खेलता है, लेकिन 14वें ओवर में मिचेल और यंग ने नितीश रेड्डी की गेंदों पर खुल कर शॉट्स लगाए.

स्पिनरों ने डुबोई लुटिया

भारतीय स्पिन गेंदबाज इस मैच में महंगे साबित हुए. कुलदीप यादव शुरू से लेकर अंत तक पिटते ही रहे, उन्होंने 10 ओवरों में 82 रन लुटाए और सिर्फ एक विकेट ले पाए. दूसरे छोर पर रवींद्र जडेजा का अनुभव भी काम नहीं आया, जिन्होंने 8 ओवरों में 44 रन दिए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं बना पाए.

