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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में इन तीन भारतीयों पर रहेगी नजर, डेब्यू पर वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में इन तीन भारतीयों पर रहेगी नजर, डेब्यू पर वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास

3 Players to Watch in IND vs IRE T20 Series: भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज 26 जून से शुरू हो रही है. इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jun 2026 07:30 PM (IST)
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अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में रौंदने के बाद भारतीय टीम को आयरलैंड से भिड़ना है. भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैच 26 जून और 28 जून को खेले जाएंगे. भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रही होगी, क्योंकि सूर्यकुमार यादव से ना केवल कप्तानी छिन चुकी है, बल्कि उन्हें टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया है.

भारत और आयरलैंड के दोनों टी20 मैच बेलफास्ट में खेले जाएंगे. बताते चलें कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर सकते हैं. यहां जान लीजिए उन 3 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिनपर सीरीज में सबकी नजरें टिकी होंगी.

वैभव सूर्यवंशी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी अगर 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलते हैं, तो वे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. वैभव ने हाल ही में ट्राई सीरीज के फाइनल में 29 गेंद में 94 रन बना डाले थे. अगर वैभव प्लेइंग इलेवन में आते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें किसकी जगह अंतिम-11 में शामिल किया जाता है.

श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर करीब ढाई साल बाद भारत के लिए कोई टी20 मैच खेल रहे होंगे. उनकी यह वापसी इसलिए यादगार होगी, क्योंकि उनका रिटर्न बतौर कप्तान हो रहा है. श्रेयस की कप्तानी इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने IPL के पिछले दोनों सीजन में पंजाब किंग्स को प्लेऑफ तक पहुंचाया है. फैंस की नजर इस बात पर भी होगी कि बतौर कप्तान श्रेयस अपने पहले मैच में छाप छोड़ पाते हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें: ऋषभ पंत को नहीं मिलेगी दिल्ली की कप्तानी! IPL 2027 ये भारतीय संभालेगा कमान; हो गया फैसला

हर्षित राणा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा का नाम पक्का लग रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो चोटिल हो गए थे. अब हर्षित करीब साढ़े 4 महीने के बाद टीम इंडिया में वापस आ रहे हैं. आमतौर पर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में अपनी गेम फिटनेस साबित करने के बाद टीम इंडिया में वापस आते हैं, लेकिन हर्षित को चार महीने के गैप के बावजूद डायरेक्ट एंट्री मिली है. उनपर भी सबकी नजरें टिकी होंगी कि लंबे इंतजार के बाद हर्षित की गेंदबाजी में पहले जैसी धार दिखाई देगी या नहीं.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Jun 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Harshit Rana India Vs Ireland IND Vs IRE SHREYAS IYER Vaibhav Sooryavanshi
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