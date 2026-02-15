हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 3 सबसे बड़े हीरो, PAK को घुटनों पर ले आए ये भारतीय

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 3 सबसे बड़े हीरो, PAK को घुटनों पर ले आए ये भारतीय

India vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया है. जानिए कौन से 3 खिलाड़ी भारत की जीत के हीरो बने.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Feb 2026 11:19 PM (IST)
भारत और पाकिस्तान की अब कोई राइवलरी नहीं रह गई है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का पुराना बयान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सच साबित हुआ है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में पाक टीम केवल 114 रन ही बना सकी.

बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक, भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में पाक टीम को मात दी. इस जीत के साथ भारत ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. यहां जान लीजिए कौन से 3 खिलाड़ी भारत की जीत के हीरो बने.

भारत की जीत के 3 हीरो

ईशान किशन- भारतीय टीम की जीत की नींव ईशान किशन रख चुके थे. पारी के पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए थे. अभिषेक के आउट होने के अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने पाक गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करते हुए बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए. उन्होंने 27 गेंद में अर्धशतक पूरा कर लिया था. मैच में उन्होंने 40 गेंद में 77 रन की पारी खेली. ईशान ने ना केवल तेजी से रन बनाए बल्कि पावरप्ले का भी भरपूर फायदा उठाया.

वरुण चक्रवर्ती- 'मिस्ट्री स्पिनर' का टैग, वरुण चक्रवर्ती पर सटीक बैठता है. यह गेंदबाज ऐसे मौकों से मैच को निकालना जानता है, जहां विरोधी टीम हावी हो रही होती है. पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 3 ओवर में केवल 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर फहीम अशरफ और अबरार अहमद का विकेट लेकर पाकिस्तान की वापसी की सारी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया था.

हार्दिक पांड्या- बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे. मगर इसकी भरपाई उन्होंने गेंदबाजी में की. बल्लेबाजी की दृष्टि से साहिबजादा फरहान टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते थे, लेकिन हार्दिक ने उन्हें खाता तक नहीं खोलने दिया. हार्दिक ने मैच में कुल 2 विकेट लिए. 

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 15 Feb 2026 11:19 PM (IST)
India Vs Pakistan IND VS PAK ISHAN KISHAN HARDIK PANDYA T20 World Cup 2026
