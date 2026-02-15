भारत और पाकिस्तान की अब कोई राइवलरी नहीं रह गई है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का पुराना बयान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सच साबित हुआ है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में पाक टीम केवल 114 रन ही बना सकी.

बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक, भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में पाक टीम को मात दी. इस जीत के साथ भारत ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. यहां जान लीजिए कौन से 3 खिलाड़ी भारत की जीत के हीरो बने.

भारत की जीत के 3 हीरो

ईशान किशन- भारतीय टीम की जीत की नींव ईशान किशन रख चुके थे. पारी के पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए थे. अभिषेक के आउट होने के अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने पाक गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करते हुए बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए. उन्होंने 27 गेंद में अर्धशतक पूरा कर लिया था. मैच में उन्होंने 40 गेंद में 77 रन की पारी खेली. ईशान ने ना केवल तेजी से रन बनाए बल्कि पावरप्ले का भी भरपूर फायदा उठाया.

वरुण चक्रवर्ती- 'मिस्ट्री स्पिनर' का टैग, वरुण चक्रवर्ती पर सटीक बैठता है. यह गेंदबाज ऐसे मौकों से मैच को निकालना जानता है, जहां विरोधी टीम हावी हो रही होती है. पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 3 ओवर में केवल 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर फहीम अशरफ और अबरार अहमद का विकेट लेकर पाकिस्तान की वापसी की सारी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया था.

हार्दिक पांड्या- बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे. मगर इसकी भरपाई उन्होंने गेंदबाजी में की. बल्लेबाजी की दृष्टि से साहिबजादा फरहान टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते थे, लेकिन हार्दिक ने उन्हें खाता तक नहीं खोलने दिया. हार्दिक ने मैच में कुल 2 विकेट लिए.