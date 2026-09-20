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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज के 3 खूंखार खिलाड़ी भारत आकर मचाएंगे कहर, 30 साल का धुरंधर करेगा डेब्यू

वेस्टइंडीज के 3 खूंखार खिलाड़ी भारत आकर मचाएंगे कहर, 30 साल का धुरंधर करेगा डेब्यू

West Indies Squad For India: वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का एलान कर दिया है. वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ी भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Sep 2026 07:13 AM (IST)
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वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए अपनी ODI और टी20 टीम का एलान कर दिया है. 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, वहीं 6 अक्टूबर से पांच वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी. वनडे टीम से कई बड़े नाम गायब हैं, जबकि टी20 में कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है. शाई होप वेस्टइंडीज की दोनों टीमों की कप्तानी कर रहे होंगे.

दूसरी ओर BCCI भी भारत की वनडे और टी20 टीम का एलान कर चुकी है. श्रेयस अय्यर वनडे टीम में नहीं खेल रहे होंगे, इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ समेत कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई है. मगर दूसरी ओर वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी एक नई टीम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इंडिया टूर के लिए कई नए नाम स्क्वाड में नजर आए हैं. तो यहां जान लीजिए वेस्टइंडीज के उन 3 खूंखार खिलाड़ियों के बारे में, जो भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं.

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शिमरोन हेटमायर

शिमरोन हेटमायर बहुत गजब की फॉर्म में चल रहे हैं. CPL 2026 के क्वालीफायर में शतक लगाकर आ रहे हैं और पूरे टूर्नामेंट में 45.87 के औसत से 367 रन बनाए. हेटमायर सिर्फ टी20 सीरीज में खेलेंगे. उन्हें भारत में खेलना पसंद है और व्यक्तिगत रूप से उनकी सबसे ज्यादा अर्धशतकीय पारी (3), भारत में ही आई हैं. हेटमायर बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, इसका एक बड़ा सबूत उनके 2026 में टी20 इंटरनेशनल के आंकड़े भी हैं. हेटमायर ने इस साल 40.43 के बढ़िया औसत से 566 रन बना लिए हैं.

शाई होप

शाई होप वेस्टइंडीज की वनडे और टी20 टीम के कप्तान हैं. वो भी उन खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें भारतीय पिचों पर खेलना बहुत पसंद है. यहां होप ने अब तक भारत आकर 14 वनडे पारियों में तीन शतक और 3 ही फिफ्टी लगाई हैं. भारतीय पिचों पर उनका वनडे औसत 74.10 का है. वहीं टी20 में भी उनका बल्ला भारत आकर खूब गरजता है. शाई होप वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी लाइन-अप की रीढ़ के समान होंगे, जो अकेले दम पर मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का एलान, नए नवेले खिलाड़ी की सरप्राइज एंट्री

कामिल पूरन

30 वर्षीय कामिल पूरन को टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम में चुना गया है. वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए नया चेहरा हो सकते हैं, लेकिन उनके टी20 आंकड़े उनकी जबरदस्त प्रतिभा की गवाही देते हैं. कैरेबियन प्रीमियर लीग के अपने सबसे पहले सीजन में उन्होंने 8 मुकाबलों में 273 रन बनाए और सेंट लूसिया किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इस आगामी सीरीज में कामिल पर सबकी नजरें टिकी होंगी. वो अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे होंगे.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Sep 2026 07:13 AM (IST)
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West Indies Cricket Team India Vs West Indies
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