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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत की वनडे टीम से इन 3 खिलाड़ियों का बाहर होना तय! अब दोबारा मुश्किल है मौका मिलना

भारत की वनडे टीम से इन 3 खिलाड़ियों का बाहर होना तय! अब दोबारा मुश्किल है मौका मिलना

3 Players May Not Get Chance Team India: इंग्लैंड से वनडे सीरीज हार के बाद 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें शायद दोबारा भारत की ODI टीम में मौका ना मिल पाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 07:20 PM (IST)
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रविवार को लॉर्ड्स वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 27 रनों से हरा दिया. इसी के साथ ब्रिटेन दौरे पर टीम इंडिया वनडे सीरीज भी 1-2 से हार गई. कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजी में टीम लगातार मात खाती रही.

हार्दिक पांड्या इस सीरीज में नहीं खेल रहे थे, हर्षित राणा वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए. दूसरी ओर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी चोट के कारण वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे. उन सबकी गैरमौजूदगी में कई युवाओं को भी मौका मिला. उनमें से कुछ खिलाड़ी मौकों को भुना नहीं पाए. यहां ऐसे 3 खिलाड़ियों के बारे में जानिए, जिनका अब वनडे टीम से पत्ता कट सकता है.

शिवम दुबे

वनडे और टी20 में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद हार्दिक पांड्या हैं. इस बीच नीतीश कुमार रेड्डी भी चोटिल हो गए, ऐसे में वनडे टीम में शिवम दुबे को मौका मिला. दुबे इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच खेले, जिनमें वो 2 विकेट ले पाए और एक पारी में शून्य पर आउट हो गए.

ईशान किशन

इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली नहीं खेले थे. ऐसे में ईशान किशन ने नंबर-3 पर बैटिंग की और दूसरे मैच में शतक भी लगाया. उस प्रदर्शन के बलबूते उन्हें इंग्लैंड सीरीज के लिए स्क्वाड में चुना गया. उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे और तीसरे वनडे में खेलने का मौका मिला, लेकिन 3 पारियों में सिर्फ 71 रन बना सके.

यह भी पढ़ें: 'वर्ल्ड कप में कैसे 11 मैच खेलोगे', इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद शुभमन गिल ने पूछा तीखा सवाल

प्रिंस यादव

तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. यहां वो 10 ओवरों में 79 रन लुटा बैठे और केवल एक विकेट ले पाए. इससे पहले वो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी महंगे साबित हुए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Jul 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team ISHAN KISHAN SHIVAM DUBE Prince Yadav
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