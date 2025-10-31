ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने पांच टी20 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 125 रनों पर ऑलआउट हो गई थी, इस लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 40 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. अभिषेक शर्मा की 68 रनों की तूफानी पारी भारत के किसी काम न आई. यहां आप जान सकते हैं कि मेलबर्न में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण कौन से रहे.

1. बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल

भारतीय टीम का एक मुख्य कारण बल्लेबाजी ऑर्डर में फेरबदल रहा. नंबर-3 और चार पर क्रमशः 55 और 62 का औसत रखने वाले तिलक वर्मा को पांचवें क्रम पर भेजा गया, जो खाता भी नहीं खोल पाए. सूर्या नियमित रूप से नंबर-3 का जिम्मा संभालते आए हैं, लेकिन इस बार संजू सैमसन को उनसे ऊपर नंबर-3 पर भेजा गया. शिवम दुबे पांचवें और छठे क्रम पर आकर पारी को संभालने और फिनिशर का रोल भी अदा करते रहे हैं, लेकिन मेलबर्न में उन्हें नंबर-8 पर भेजा गया. टीम इंडिया का बैटिंग लाइन-अप पूरी तरह लय से भटका हुआ नजर आया.

2. अक्षर पटेल से गेंदबाजी नहीं करवाई

मेलबर्न टी20 में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के अलावा कोई भी गेंदबाजी ज्यादा प्रभावी नहीं रहा. यह चौंकाने वाला तथ्य रहा कि रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव से पूरे 4 ओवर करवाए गए, जबकि अक्षर पटेल को गेंदबाजी ही नहीं मिली. अक्षर की गेंदों में पेस होता है, जिसके साथ शानदार गेंदबाजी वेरिएशन का मिश्रण उन्हें मेलबर्न की पिच पर विकेट दिला सकता था.

3. बुमराह को साथ नहीं मिला

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 126 रनों का छोटा सा लक्ष्य दिया था. जब गेंदबाजी की बारी आई, तो बुमराह ने पहले ओवर में कई डिग्री गेंद को स्विंग करवाया. उन्होंने मिचेल मार्श को मुश्किल में भी डाला. बुमराह के पहले ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे. दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने सिर्फ 7 रन दिए, लेकिन मार्श और हेड ने उनके खिलाफ गेंद को मिडिल करते हुए वो आत्मविश्वास हासिल कर लिया था, जिससे उन्हें बुमराह को टारगेट करने में आसानी हुई. हर्षित ने अपने दूसरे ओवर में 20 रन लुटाए थे. बुमराह के साथ-साथ दूसरे छोर से कसी हुई गेंदबाजी हुई होती तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दबाव में ला सकती थी.

