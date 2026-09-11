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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC प्लेयर ऑफ द मंथ के 3 सबसे बड़े दावेदार, एक ने टीम इंडिया को रुलाया

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के 3 सबसे बड़े दावेदार, एक ने टीम इंडिया को रुलाया

अगस्त महीने में ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ बनने के 3 सबसे बड़े दावेदार सामने आए हैं. इनमें पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइन अप की धज्जियां उधेड़ने वाले ऑली रॉबिन्सन भी शामिल हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Sep 2026 12:27 PM (IST)
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अगस्त महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनने के लिए 3 खिलाड़ी नामांकित हुए हैं. इसका चयन वोटिंग के जरिए क्योंकि आईसीसी ने फैन वोटिंग खुली रखी है. प्लेयर ऑफ द मंथ के इन 3 दावेदारों में एक ऐसा क्रिकेटर भी मौजूद है, जिसने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह रुलाने का काम किया था. ऑली रॉबिन्सन, सोनल दिनुशा और हसन महमूद का प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नामांकन हुआ है.

इंग्लैंड के ऑली रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ और हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड दमदार प्रदर्शन किया था. पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज अभी समाप्त नहीं हुई है, अब तक रॉबिन्सन पूरी सीरीज में 21 विकेट चटका चुके हैं.

सोनल दिनुशा बने टीम इंडिया के लिए काल

भारत और श्रीलंका की 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू हुई थी. सीरीज भारत ने 1-0 से अपने नाम की. 25 वर्षीय सोनल दिनुशा इस सीरीज के टॉप स्कोरर बनकर उभरे, उन्होंने 4 पारियों में 140 के औसत से 420 रन बना डाले. भारत के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 4 पारियों में बैटिंग करते हुए तीन में शतक जड़ा और चौथी में फिफ्टी लगाई. चार पारियों में उनके स्कोर 100. 84, 103, 133 रहे. 

खासतौर पर कोलंबो टेस्ट के आखिरी दिन सोनल दिनुशा ने जो दृढ़ता दिखाई, वह काबिले तारीफ थी. मैच के आखिरी दिन श्रीलंका पारी की हार से महज 4 विकेट दूर थी. आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों को केवल 4 विकेट झटकने थे और वह सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लेती. मगर सोनल दिनुशा की नाबाद 133 रनों की जुझारू पारी की बदौलत श्रीलंका मुकाबले को ड्रॉ करवाने में सफल रहा था. यह मुकाबला ड्रॉ रहना भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उम्मीदों को झटका देने वाला है.

यह भी पढ़ें: जो रूट ने बनाया एक और 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', टेस्ट क्रिकेट का बदल डाला इतिहास

इंग्लैंड-बांग्लादेश से एक-एक दावेदार

इंग्लैंड से तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन प्लेयर ऑफ द मंथ के दावेदार हैं. रॉबिन्स ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों में 16 विकेट चटकाए थे. ये उन्हीं का कहर था कि पाकिस्तान टीम अब तक पूरी सीरीज में एक भी पारी में 200 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाई है.

वहीं बांग्लादेश से हसन महमूद इस अवॉर्ड के दावेदार हैं. 26 साल के हसन महमूद ने पहले टेस्ट मैच में कुल 9 विकेट लेकर बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में जाकर टेस्ट मैच में हराया हो. महमूद का इस जीत में बहुत बड़ा योगदान रहा. 

यह भी पढ़ें:

विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं दे पाएंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए ट्रायल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Sep 2026 12:27 PM (IST)
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