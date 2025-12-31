25 छक्के और 35 चौके..., सरफराज खान का आया तूफान, अकेले ठोक दिए 157 रन; मुंबई ने बना डाले 444

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट25 छक्के और 35 चौके..., सरफराज खान का आया तूफान, अकेले ठोक दिए 157 रन; मुंबई ने बना डाले 444

Sarfaraz Khan Smashed 157 Runs From 75 Balls In Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में सरफराज खान ने तूफानी बल्लेबाजी से कोहराम मचा दिया. सरफराज ने 75 गेंद में 157 रनों की धुआंधार पारी खेली.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए सरफराज खान ने सिर्फ 75 गेंद में 157 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान सरफराज के बल्ले से 9 चौके और 14 छक्के निकले. उनके भाई मुशीर खान ने भी अर्धशतक जड़ा. मुशीर ने 66 गेंद में 5 चौकों और दो छक्कों की बदौलत 60 रन बनाए. वहीं यशस्वी जायसवाल अर्धशतक से चूक गए. वह 46 रनों पर आउट हुए. हालांकि, मुंबई ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 444 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

सरफराज ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

75 गेंद में 157 रनों की तूफानी पारी से सरफराज खान ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, सरफराज ने इस मैच में सिर्फ 56 गेंद में शतक जड़ा. मुंबई के लिए यह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक है. इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था. रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 62 गेंद में सेंचुरी लगाई थी.

लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर चल रहे सरफराज घरेलू क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में रन बना रहे हैं. रेड बॉल फॉर्मेट में लगातार रन बनाने के बाद सरफराज ने सैयद मुश्तीक अली ट्रॉफी में टी20 में कमाल किया. अब सरफराज 50 ओवर के फॉर्मेट में भी लगातार रन बना रहे हैं. आईपीएल 2026 में सरफराज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा होंगे. उन्हें चेन्नई ने नीलामी में 75 लाख रुपये में खरीदा है.

मुंबई ने बना डाले 444 रन, हार्दिक ने भी खेली टी20 स्टाइल में विस्फोटक पारी

सरफराज खान 75 गेंद में 157 रन के अलावा मुंबई के लिए विकेटकीपर हार्दिक तमोरे ने भी टी20 स्टाइल में बैटिंग की. हार्दिक तमोरे ने 28 गेंद में 53 रन बनाए. उनके बल्ले से 6 चौके और दो छक्के निकले. शम्स मुलानी ने 15 गेंद में 22 और तनुष कोटियान ने 12 गेंद में नाबाद 23 रनों का योगदान दिया. वहीं यशस्वी जायसवाल 64 गेंद में 46, मुशीर खान 66 गेंद में 60 और अंगकृष रघुवंशी 18 गेंद में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए. मुंबई ने 444 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस दौरान 25 छक्के और 35 चौके लगे.

Published at : 31 Dec 2025 02:27 PM (IST)
और पढ़ें
