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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मेरा आखिरी वर्ल्ड कप...', विराट कोहली ने क्रिकेट से विदाई पर दिया भावुक बयान

'मेरा आखिरी वर्ल्ड कप...', विराट कोहली ने क्रिकेट से विदाई पर दिया भावुक बयान

Virat Kohli on 2027 ODI World Cup: विराट कोहली ने खुद साफ कर दिया है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी विश्व कप टूर्नामेंट होगा. विराट का यह पांचवां विश्व कप होगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Sep 2026 02:23 PM (IST)
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विराट कोहली ने खुद बता दिया है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप उनका आखिरी विश्व कप टूर्नामेंट होगा. विराट 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे, उनका कहना है कि 2027 में अपने आखिरी वर्ल्ड कप में वो खून-पसीना एक कर देंगे. अगले साल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा. ज्यादातर मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में खेले जाएंगे, जहां विराट का ODI औसत 76.38 का है.

2027 एकदिवसीय वर्ल्ड कप का आयोजन 4 अक्टूबर-21 नवंबर तक खेला जाएगा. इस बार वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी बदला गया है, क्योंकि इस बार 14 टीम ट्रॉफी के लिए दावेदारी पेश करेंगी. पहले रैंकिंग में सबसे नीचे की तीन टीमों के बीच सुपर-3 सीरीज खेली जाएगी, फिर 12 टीमों के बीच सुपर-7 स्टेज के लिए टक्कर होगी.

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पूरी जान लगा दूंगा

विराट कोहली ने जियोहॉटस्टार से बातचीत में बताया, "वर्ल्ड कप विदेशी परिस्थितियों में खेला जाएगा. इसमें आपकी बहुत ऊर्जा और मेहनत खरक खर्च होती है. मेरे लिए यह आखिरी वर्ल्ड कप होगा और यही मेरी प्रेरणा का स्रोत है. यह ऐसा होगा कि मैं पूरी जान लगा दूंगा."

इस दिग्गज बल्लेबाज के लिए यह कुल पांचवां वनडे वर्ल्ड कप होगा. कोहली ने अपने करियर में 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं, 2011 और 2023 और वे दोनों टूर्नामेंट भारत में ही खेले गए थे. 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ बहुत अहम मौके पर 35 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी. वहीं 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट ने 54 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम वह फाइनल ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार गया था.

उन्होंने कहा कि 50-ओवर फॉर्मेट अपने आप में एक अलग चुनौती पेश करता है. उन्होंने बताया कि यह एक ही दिन में ढाई टी20 मैच खेलने के समान होता है और पूरे टूर्नामेंट में ऐसे ही 10 मुकाबले खेलना वाकई चुनौतीपूर्ण होगा.

कोहली का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड

विराट कोहली, वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक 37 पारियों में 1795 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 5 शतक और 12 फिफ्टी निकली हैं. 2027 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली सिर्फ 205  रन और बना लेते हैं, तो वर्ल्ड कप में 2000 रन पूरे करने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. उनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर ऐसा कर पाए हैं, जिन्होंने 44 पारियों में 2278 रन बनाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI ODI World Cup 2027 ODI World Cup
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