हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान में श्रीलंका टीम पर हमला, कुल 8 लोगों ने गंवाई जान; 16 साल पहले हुई दिल दहला देने वाली घटना

पाकिस्तान में श्रीलंका टीम पर हमला, कुल 8 लोगों ने गंवाई जान; 16 साल पहले हुई दिल दहला देने वाली घटना

Sri Lanka Cricket News, Islamabad Blast: इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट के बाद श्रीलंका क्रिकेट टीम में डर का माहौल है. श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान में हमला हो चुका है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट के बाद श्रीलंका क्रिकेट टीम में डर का माहौल है. इस्लामाबाद ब्लास्ट में 12 लोगों के मारे जाने और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है. इसी वजह से कई सारे श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने ODI सीरीज के बाकी मैचों में खेलने से मना कर दिया था. हालांकि श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया, लेकिन सीरीज बीच में छोड़ने को लेकर प्रतिबंध की चेतावनी भी दी. दरअसल ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान जाकर श्रीलंकाई क्रिकेटरों में डर का माहौल पैदा हुआ है. लगभग 16 साल पहले एक आतंकी हमले ने क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया था.

श्रीलंकाई टीम पर हमला

यह घटना साल 2009 की है, जब श्रीलंकाई टीम 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों के लिए पाकिस्तान टूर पर गई थी. श्रीलंका बनाम पाकिस्तान दूसरा टेस्ट लाहौर में खेला जा रहा था, जो 1-5 मार्च तक चलना था. इसी बीच 3 मार्च की सुबह श्रीलंकाई क्रिकेट टीम बस में सवार गद्दाफी स्टेडियम के लिए रवाना हुई. मगर लिबर्टी स्क्वायर के पास बंदूक से लैस 12 आतंकवादी टीम बस का इंतजार कर रहे थे.

7 श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल

इस हमले में श्रीलंका टीम के तत्कालीन कप्तान महेला जयवर्धने और उपकप्तान कुमार संगाकारा समेत 7 खिलाड़ियों को चोट आई थी. इन 7 खिलाड़ियों के नाम महेला जयवर्धने, कुमार संगाकारा, अजंता मेंडिस, थिलन समरवीरा, थरंगा परानाविताना, चामिंडा वास और सुरंगा लकमल रहे. इनमें से समरावीरा और परानाविताना को गंभीर चोट आई थी, कुछ समय अस्पताल में भी भर्ती रहे. वहीं अन्य क्रिकेटरों को हल्की चोट आई थी.

6 पुलिस कर्मी शहीद

आतंकवादियों ने अंधाधुंध श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए जैसे-तैसे टीम की सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन इस कार्यवाई में 6 पुलिस कर्मी और 2 आम नागरिकों की जान चली गई थी. 20 मिनट तक चली जद्दोजहद के बाद आतंकवादी वहां से भाग निकले, लेकिन रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद वहीं छोड़ गए.

यह भी पढ़ें:

IND vs SA 1st Test: पिछले 25 सालों में सिर्फ 1 बार हारा है भारत, देखें ईडन गार्डन्स पर कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 13 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team Pakistan Vs Sri Lanka PAK VS SL Islamabad Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली NCR
Delhi Blast News Live: हापुड़ से डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया, अल-फलाह से किया है MBBS
दिल्ली ब्लास्ट Live: हापुड़ से डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया, अल-फलाह से किया है MBBS
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|
Delhi Red Fort Blast: लाल किला कार धमाके पर गृह मंत्री और खुफिया विभाग के अधिकारी कर रहे बैठक
IPO Alert: Workmates Core2Cloud IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली धमाके के बाद बौखलाया पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बोले - 'भारत-अफगानिस्तान से जंग...'
दिल्ली NCR
Delhi Blast News Live: हापुड़ से डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया, अल-फलाह से किया है MBBS
दिल्ली ब्लास्ट Live: हापुड़ से डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया, अल-फलाह से किया है MBBS
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
बॉलीवुड
Upcoming Comedy Films: 'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
'मस्ती 4' से लेकर 'किस किसको प्यार दूं 2' तक, लगने वाला है कॉमेडी का तड़का जानिए कब होंगी रिलीज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
हेल्थ
Protein Powder Safety: प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget