20 छक्के और 31 चौके, वैभव सूर्यवंशी ने ठोके 171 रन, एशिया कप में भारत ने बना डाले 433 रन

आज से अंडर-19 एशिया कप का आगाज हो गया है, टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच भारत और यूएई के बीच खेला गया. दुबई में खेले गए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की पारी खेल कोहराम मचा दिया. इस पारी में उन्होंने चौके और छक्कों की बारिश कर दी. भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 433 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. सूर्यवंशी के अलावा भारत के लिए विहान मल्होत्रा और आरोन जॉर्ज ने अर्धशतक लगाया.

भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही क्योंकि आयुष म्हात्रे महज 4 रन बनाकर आउट होगे. उसके बाद वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज के बीच 212 रनों की साझेदारी हुई. जॉर्ज 69 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक अलग ही मूड़ में नजर आए.

20 छक्के और 31 चौके

भारत ने 433 रन बनाने के दौरान कुल 20 छक्के और 31 चौके लगाए. इन 20 में से 14 छक्के तो अकेले वैभव सूर्यवंशी ने ही लगाए, जो 171 रन बनाकर आउट हो गए थे. विहान मल्होत्रा ने भी 69 रनों का योगदान दिया. वेदान्त त्रिवेदी ने 38 रन और अभिज्ञान कुंडू ने टीम इंडिया को 400 पार ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. कुंडू 17 गेंद में 32 रन बनाकर नाबाद लौटे. अभिज्ञान कुंडू के अलावा कनिष्क चौहान ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए 12 गेंद में 28 रन जड़ दिए.

अंडर-19 ODI इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर

भारत ने अंडर-19 वनडे क्रिकेट इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर अपने नाम कर लिया है. किसी अंडर-19 वनडे मैच में इससे पहले भारत का सबसे बड़ा स्कोर 425 था, जो उसने 2004 में स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया था. अब टीम इंडिया ने 433 रन ठोक दिए हैं. अंडर-19 लेवल पर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर 480 का है, जो ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में केन्या के खिलाफ बनाया था. वहीं दूसरा सबसे बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड के नाम है, जिसने 2018 में केन्या के खिलाफ 436 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें:

भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!