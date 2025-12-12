हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट20 छक्के और 31 चौके, वैभव सूर्यवंशी ने ठोके 171 रन, एशिया कप में भारत ने बना डाले 433 रन

20 छक्के और 31 चौके, वैभव सूर्यवंशी ने ठोके 171 रन, एशिया कप में भारत ने बना डाले 433 रन

Under 19 Asia Cup IND vs UAE: अंडर-19 एशिया कप 2025 के सबसे पहले मैच में भारत ने यूएई के खिलाफ 433 रन बना डाले हैं. वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

आज से अंडर-19 एशिया कप का आगाज हो गया है, टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच भारत और यूएई के बीच खेला गया. दुबई में खेले गए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की पारी खेल कोहराम मचा दिया. इस पारी में उन्होंने चौके और छक्कों की बारिश कर दी. भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 433 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. सूर्यवंशी के अलावा भारत के लिए विहान मल्होत्रा और आरोन जॉर्ज ने अर्धशतक लगाया.

भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही क्योंकि आयुष म्हात्रे महज 4 रन बनाकर आउट होगे. उसके बाद वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज के बीच 212 रनों की साझेदारी हुई. जॉर्ज 69 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक अलग ही मूड़ में नजर आए.

20 छक्के और 31 चौके

भारत ने 433 रन बनाने के दौरान कुल 20 छक्के और 31 चौके लगाए. इन 20 में से 14 छक्के तो अकेले वैभव सूर्यवंशी ने ही लगाए, जो 171 रन बनाकर आउट हो गए थे. विहान मल्होत्रा ने भी 69 रनों का योगदान दिया. वेदान्त त्रिवेदी ने 38 रन और अभिज्ञान कुंडू ने टीम इंडिया को 400 पार ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. कुंडू 17 गेंद में 32 रन बनाकर नाबाद लौटे. अभिज्ञान कुंडू के अलावा कनिष्क चौहान ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए 12 गेंद में 28 रन जड़ दिए.

अंडर-19 ODI इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर

भारत ने अंडर-19 वनडे क्रिकेट इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर अपने नाम कर लिया है. किसी अंडर-19 वनडे मैच में इससे पहले भारत का सबसे बड़ा स्कोर 425 था, जो उसने 2004 में स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया था. अब टीम इंडिया ने 433 रन ठोक दिए हैं. अंडर-19 लेवल पर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर 480 का है, जो ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में केन्या के खिलाफ बनाया था. वहीं दूसरा सबसे बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड के नाम है, जिसने 2018 में केन्या के खिलाफ 436 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें:

भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी! 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 12 Dec 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Under 19 Asia Cup U19 Asia Cup IND Vs UAE India Vs UAE Vaibhav Suryavanshi IND U19 Vs UAE U19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
जम्मू और कश्मीर
फिल्म 'धुरंधर' पर इल्तिजा मुफ्ती बोलीं, बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ...'
'धुरंधर' की इल्तिजा मुफ्ती ने की तारीफ, 'लोगों के बीच बहुत गुस्सा है लेकिन मुझे काफी पसंद आई'
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
थाईलैंड में पकड़े गए भगोड़े भाई, अब पुलिस के टॉर्चर से कैसे बचेंगे?
Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
जम्मू और कश्मीर
फिल्म 'धुरंधर' पर इल्तिजा मुफ्ती बोलीं, बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ...'
'धुरंधर' की इल्तिजा मुफ्ती ने की तारीफ, 'लोगों के बीच बहुत गुस्सा है लेकिन मुझे काफी पसंद आई'
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
नौकरी
क्या BCCI में भी निकलती हैं सरकारी नौकरियां, यहां कैसे लगता है वैकेंसी का पता?
क्या BCCI में भी निकलती हैं सरकारी नौकरियां, यहां कैसे लगता है वैकेंसी का पता?
यूटिलिटी
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
ब्यूटी
Weekend Glow Tips: छुट्टी के दिन कैसे बढ़ाएं अपने चेहरे का ग्लो, संडे आने से पहले बना लें यह रूटीन
छुट्टी के दिन कैसे बढ़ाएं अपने चेहरे का ग्लो, संडे आने से पहले बना लें यह रूटीन
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget