पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. लाहौर टेस्ट में तीसरे दिन कुल 16 विकेट गिरे और स्टंप्स तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं. अफ्रीकी टीम को अभी जीत दर्ज करने के लिए 226 रन और बनाने हैं. पाकिस्तान की दूसरी पारी सिर्फ 167 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में पिछड़ने के कारण 277 रनों का लक्ष्य मिला.

तीसरे दिन गिरे 16 विकेट

दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन 216/6 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया. टोनी डी जॉर्जी ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन वो अपनी पारी को 104 रनों से आगे नहीं ले जा पाए. एक समय दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट खो कर 256 रन बना चुकी थी, लेकिन अगले 13 रन के भीतर उसने बाकी तीनों विकेट गंवा दिए. इस तरह पाकिस्तान ने पहली पारी में 109 रनों की विशाल बढ़त हासिल की.

पाकिस्तान टीम दूसरी पारी में बैटिंग करने आई तो छोटी-छोटी साझेदारियों के दम पर उसने 100 रनों का आंकड़ा पार किया. बाबर आजम ने 42 रनों का योगदान दिया. एक समय पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना लिए थे और टीम बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी. यहां से सेनुरन मुथुस्वामी ने फिरकी का ऐसा जाल बुना कि महज 17 रन के भीतर पाक टीम ने बचे हुए 7 विकेट गंवा दिए. पाकिस्तान की दूसरी पारी 167 रनों पर सिमटी.

दक्षिण अफ्रीका को चाहिए 226 रन

277 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने तीसरे दिन के अंत तक 51 रन बना लिए हैं. साथ ही उसके 2 विकेट भी गिर चुके हैं. इस तरह तीसरे दिन कुल 16 विकेट गिरे. चौथे दिन दक्षिण अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 226 रन और बनाने होंगे, वहीं पाकिस्तान 8 विकेट लेकर लाहौर टेस्ट में विजयी होना चाहेगी.

