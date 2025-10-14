हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PAK vs SA: पाकिस्तान सिर्फ 167 पर ऑलआउट, तीसरे दिन गिरे 16 विकेट, रोमांचक मोड़ पर पहुंचा लाहौर टेस्ट

PAK vs SA Test Highlights: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. लाहौर टेस्ट में तीसरे दिन कुल 16 विकेट गिरे. दक्षिण अफ्रीका अभी जीत से 226 रन दूर है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 07:00 PM (IST)
पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. लाहौर टेस्ट में तीसरे दिन कुल 16 विकेट गिरे और स्टंप्स तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं. अफ्रीकी टीम को अभी जीत दर्ज करने के लिए 226 रन और बनाने हैं. पाकिस्तान की दूसरी पारी सिर्फ 167 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में पिछड़ने के कारण 277 रनों का लक्ष्य मिला.

तीसरे दिन गिरे 16 विकेट

दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन 216/6 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया. टोनी डी जॉर्जी ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन वो अपनी पारी को 104 रनों से आगे नहीं ले जा पाए. एक समय दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट खो कर 256 रन बना चुकी थी, लेकिन अगले 13 रन के भीतर उसने बाकी तीनों विकेट गंवा दिए. इस तरह पाकिस्तान ने पहली पारी में 109 रनों की विशाल बढ़त हासिल की.

पाकिस्तान टीम दूसरी पारी में बैटिंग करने आई तो छोटी-छोटी साझेदारियों के दम पर उसने 100 रनों का आंकड़ा पार किया. बाबर आजम ने 42 रनों का योगदान दिया. एक समय पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना लिए थे और टीम बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी. यहां से सेनुरन मुथुस्वामी ने फिरकी का ऐसा जाल बुना कि महज 17 रन के भीतर पाक टीम ने बचे हुए 7 विकेट गंवा दिए. पाकिस्तान की दूसरी पारी 167 रनों पर सिमटी.

दक्षिण अफ्रीका को चाहिए 226 रन

277 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने तीसरे दिन के अंत तक 51 रन बना लिए हैं. साथ ही उसके 2 विकेट भी गिर चुके हैं. इस तरह तीसरे दिन कुल 16 विकेट गिरे. चौथे दिन दक्षिण अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 226 रन और बनाने होंगे, वहीं पाकिस्तान 8 विकेट लेकर लाहौर टेस्ट में विजयी होना चाहेगी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Oct 2025 06:46 PM (IST)
Pakistan Vs South Africa PAK Vs SA
Embed widget