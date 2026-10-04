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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास, कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास, कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

2026 एशियन गेम्स में बीते शनिवार भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के साथ वैभव सूर्यवंशी ने भी बड़ा कीर्तिमान बना दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 11:36 AM (IST)
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2026 एशियन गेम्स के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता था. इस मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जो इससे पहले एशियन गेम्स में कोई भारतीय हासिल नहीं कर पाया.

वैभव सूर्यवंशी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय एथलीट बन गए हैं. उन्होंने निशानेबाज सौरभ चौधरी का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता था. वैभव 15 साल या उससे कम उम्र में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल लाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

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वैभव सूर्यवंशी ने रच दिया इतिहास

3 अक्टूबर को जब भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया. तब वैभव की उम्र 15 साल 190 दिन थी. उनसे पहले यह रिकॉर्ड सौरभ चौधरी के नाम था, जिन्होंने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था. सौरभ ने पुरुषों के 10 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता था.

वैभव एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय नहीं हैं. सबसे युवा भारतीय संजना भातुला हैं, जिन्होंने 2022 एशियाई खेलों (2023) में 15 साल 3 महीने 11 दिन की उम्र में स्पीड स्केटिंग में ब्रॉनज जीता है. हालांकि वैभव भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जरूर हैं.

अनाहत सिंह भी लिस्ट में शामिल

2026 एशियन गेम्स में सुर्खियों में रहने वाली 18 साल की स्क्वाश प्लेयर अनाहत सिंह भी इस सूची में शामिल हैं. उन्होंने 2022 एशियन गेम्स में 15 साल 6 महीने 16 दिन की उम्र में पदक जीता था. पिछले एशियाई खेलों में उन्होंने महिला स्क्वाश टीम के साथ ब्रॉन्ज जीता था.

भारत ने पाकिस्तान को रौंदा

मेंस क्रिकेट के फाइनल मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रनों का स्कोर खड़ा किया था. वैभव सूर्यवंशी 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे. अभिषेक शर्मा ने 61 रन और तिलक वर्मा ने 51 रनों की तूफानी पारी खेली थी. 

पाकिस्तान टीम जब लक्ष्य का पीछा करने आई तो हसन नवाज ने 96 रनों की बेहतरीन और यादगार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को 19 रनों की हार से नहीं बचा पाए. पाकिस्तान को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Oct 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Asian Games 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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