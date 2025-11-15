कोलकाता टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं. दूसरी पारी में अफ्रीका के पास अभी सिर्फ 63 रनों की बढ़त है. कप्तान टेंबा बावुमा मजबूत दीवार की तरह क्रीज पर टिके हैं, जो 29 रन बनाकर खेल रहे हैं. दूसरे दिन कुल 15 विकेट गिरे, संभवतः इस मुकाबले का परिणाम तीसरे दिन यानी कल आ जाएगा. दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा अपनी फिरकी से कहर बरपा रहे हैं.

दूसरे दिन भारतीय टीम ने 37/1 से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई. केएल राहुल ने 39 रन और वाशिंगटन सुंदर 29 रन बनाकर आउट हो गए. ऋषभ पंत को शुरुआत मिली, लेकिन वो 27 रन से अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए. रवींद्र जडेजा ने भी 27 रनों का योगदान दिया.

शुभमन गिल रिटायर्ड आउट

भारतीय टीम की पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल को स्वीप शॉट खेलने के दौरान गर्दन में खिंचाव आ गया था. गिल सिर्फ 3 गेंद में 4 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हो गए. BCCI ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि गिल अभी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ही अगला फैसला लिया जाएगा. अक्षर पटेल ने 16 रन और ध्रुव जुरेल ने 14 रन बनाए.

जडेजा-कुलदीप ने कसा शिकंजा

दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी ने दक्षिण अफ्रीकी बैटिंग लाइन-अप को तहस नहस कर दिया. दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के कुल 7 विकेट गिरे हैं, जो सभी भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने चटकाए हैं. रवींद्र जडेजा अब तक 4, कुलदीप यादव 2 और अक्षर पटेल ने भी एक विकेट लिया है.

कोलकाता टेस्ट में दूसरे दिन कुल 15 विकेट गिरे. दूसरे दिन टीम इंडिया के 8 विकेट गिरे, इस बीच कप्तान गिल रिटायर्ड आउट हुए थे. वहीं इसी दिन दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट गंवा चुकी है.

