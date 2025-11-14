हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVaibhav Suryavanshi Fastest Century: OMG! वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद में लगाई सेंचुरी, पारी में ठोक दिए 15 छक्के और 11 चौके

Vaibhav Suryavanshi Fastest Century: OMG! वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद में लगाई सेंचुरी, पारी में ठोक दिए 15 छक्के और 11 चौके

Vaibhav Suryavanshi Fastest Century: वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद में शतक ठोक इतिहास रच डाला है. उन्होंने एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में यह कारनामा किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Nov 2025 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने 2025 एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में इंडिया A के लिए खेलते हुए 32 गेंद में शतक जड़ दिया है. उन्होंने यह ऐतिहासिक कारनामा यूएई के खिलाफ मैच में किया है. वैभव ने 17 गेंद में पचास रन पूरे किए, वहीं अगले 50 रन बनाने में उन्होंने 15 गेंद लीं. शतक पूरा करने के लिए उन्होंने 10 चौके और 9 छक्के लगाए.

वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 42 गेंद में 144 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 15 छक्के और 11 चौके लगाए. टी20 क्रिकेट इतिहास में यह भारत के लिए सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नहीं है. टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल के नाम है, जिन्होंने 28 गेंदों में शतक लगाया हुआ है.

सूर्यवंशी इसी साल IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने थे. उन्होंने 14 साल और 32 दिन की आयु में सिर्फ 35 गेंदों में आईपीएल शतक लगाया था. यह इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक भी रहा.

भारत के लिए सबसे तेज टी20 शतक

भारत के लिए सबसे तेज टी20 शतक लगाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल के नाम है. उन दोनों ने 28 गेंदों में शतक लगाया है. ऋषभ पंत भी टी20 क्रिकेट में 32 गेंदों में शतक लगा चुके हैं.

  • अभिषेक शर्मा - 28 गेंद
  • उर्विल पटेल - 28 गेंद
  • ऋषभ पंत - 32 गेंद
  • वैभव सूर्यवंशी - 32 गेंद

मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से हुई थी. टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने ओमान को 40 रनों से हराया था. इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग भाग ले रहे हैं. टूर्नामेंट 14-23 नवंबर तक खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

IND vs SA Test: भारतीय खिलाड़ियों को 2 घंटे देरी से मिलेगा खाना, इस नियम के कारण रहना पड़ेगा भूखा; समझें क्या है मामला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 14 Nov 2025 06:10 PM (IST)
Tags :
India Under-19 Fastest Century Vaibhav Suryavanshi Asia Cup Rising Star
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi Fastest Century: OMG! वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद में लगाई सेंचुरी, पारी में ठोक दिए 15 छक्के और 11 चौके
OMG! वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद में लगाई सेंचुरी, पारी में ठोक दिए 15 छक्के और 11 चौके
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget