हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: एक गेंद पर 11 रन, भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच में हुआ गजब; देखें कैसे हुआ ये संभव

IND vs NZ: एक गेंद पर 11 रन, भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच में हुआ गजब; देखें कैसे हुआ ये संभव

IND vs NZ 2nd T20: भारत और न्यूजीलैंड के दूसरा टी20 मैच में एक अजब वाकया देखने को मिला. न्यूजीलैंड के जकारी फाउल्क्स की एक ही गेंद पर 11 रन आए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Jan 2026 09:51 PM (IST)
Preferred Sources

India vs New Zealand 2nd T20: टी20 क्रिकेट, रोमांच का ही दूसरा नाम है. रायपुर में खेले जा रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच में एक अजब-गजब घटना देखने को मिली. इस मुकाबले में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए. वहीं जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई, तो पारी का तीसरा ओवर 10 गेंद का रहा. इस ओवर में एक ही गेंद पर 11 रन आए. यहां समझिए कैसे हुआ ये संभव?

एक गेंद पर 11 रन

दरअसल यह मामला भारतीय पारी के तीसरे ओवर का है. ओवर की पहली ही गेंद पर 11 रन आ गए थे. जकारी फाउल्क्स ने यह ओवर किया, जिनकी पहली गेंद नो बॉल हो गई. नो बॉल और ऊपर से ईशान किशन ने चौका लगा दिया. यानी बिना कोई गेंद फाउल्क्स 5 रन दे चुके थे. अगले 2 प्रयासों में फाउल्क्स वाइड कर बैठे. इस वजह से वो बिना कोई ऑफिशियल गेंद फेंके 7 रन दे चुके थे.

जब पहली ऑफिशियल गेंद हुई, तो उसपर ईशान किशन ने चौका लगा दिया. इस तरह नो-बॉल पर चौका, दो वाइड और एक चौका मिलाकर जकारी फाउल्क्स की पहली ही गेंद पर 11 रन आए.

फेंका 10 गेंद का ओवर, आए 24 रन

जकारी फाउल्क्स के लिए यह ओवर अनचाही याद के समान रहा. पहली ऑफिशियल गेंद फेंके जाने तक उन्होंने 11 रन दे दिए थे. दूसरी ऑफिशियल गेंद भी उन्होंने 2 प्रयासों में फेंकी. इसी ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने चौका और अंतिम गेंद पर छक्का लगाया. फाउल्क्स के इस ओवर से भारतीय टीम ने 24 रन बटोरे.

10 गेंद का ओवर: नो बॉल+4 रन, वाइड, वाइड, 4, वाइड, 1, 1, 4, 0, 6

आपको बताते चलें कि इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा नहीं चल पाए. पारी की पहली 7 गेंदों में दोनों ओपनिंग बल्लेबाज आउट हो चुके थे. सैमसन ने 6 रन बनाए और अभिषेक खाता तक नहीं खोल पाए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 23 Jan 2026 09:51 PM (IST)
IND Vs NZ 2nd T20 IND VS NZ Live INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
Embed widget