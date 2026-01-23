India vs New Zealand 2nd T20: टी20 क्रिकेट, रोमांच का ही दूसरा नाम है. रायपुर में खेले जा रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच में एक अजब-गजब घटना देखने को मिली. इस मुकाबले में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए. वहीं जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई, तो पारी का तीसरा ओवर 10 गेंद का रहा. इस ओवर में एक ही गेंद पर 11 रन आए. यहां समझिए कैसे हुआ ये संभव?

एक गेंद पर 11 रन

दरअसल यह मामला भारतीय पारी के तीसरे ओवर का है. ओवर की पहली ही गेंद पर 11 रन आ गए थे. जकारी फाउल्क्स ने यह ओवर किया, जिनकी पहली गेंद नो बॉल हो गई. नो बॉल और ऊपर से ईशान किशन ने चौका लगा दिया. यानी बिना कोई गेंद फाउल्क्स 5 रन दे चुके थे. अगले 2 प्रयासों में फाउल्क्स वाइड कर बैठे. इस वजह से वो बिना कोई ऑफिशियल गेंद फेंके 7 रन दे चुके थे.

जब पहली ऑफिशियल गेंद हुई, तो उसपर ईशान किशन ने चौका लगा दिया. इस तरह नो-बॉल पर चौका, दो वाइड और एक चौका मिलाकर जकारी फाउल्क्स की पहली ही गेंद पर 11 रन आए.

फेंका 10 गेंद का ओवर, आए 24 रन

जकारी फाउल्क्स के लिए यह ओवर अनचाही याद के समान रहा. पहली ऑफिशियल गेंद फेंके जाने तक उन्होंने 11 रन दे दिए थे. दूसरी ऑफिशियल गेंद भी उन्होंने 2 प्रयासों में फेंकी. इसी ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने चौका और अंतिम गेंद पर छक्का लगाया. फाउल्क्स के इस ओवर से भारतीय टीम ने 24 रन बटोरे.

10 गेंद का ओवर: नो बॉल+4 रन, वाइड, वाइड, 4, वाइड, 1, 1, 4, 0, 6

आपको बताते चलें कि इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा नहीं चल पाए. पारी की पहली 7 गेंदों में दोनों ओपनिंग बल्लेबाज आउट हो चुके थे. सैमसन ने 6 रन बनाए और अभिषेक खाता तक नहीं खोल पाए.

