3 दिन के भीतर टीम इंडिया से 11 खिलाड़ी OUT, रोहित और विराट भी नहीं खेलेंगे; जानें पूरा माजरा

न्यूजीलैंड ने भारतीय क्रिकेट टीम की चिंता बढ़ाई हुई है. माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया, क्योंकि कीवी टीम ने भारत में टीम इंडिया को पहली बार किसी वनडे सीरीज में हराया था. अब पांच मैचों की टी20 सीरीज की बारी है, जो 21 जनवरी-31 जनवरी तक खेली जाएगी. ये बात आपको चौंकाने वाली लग सकती है कि महज 3 दिन के भीतर टीम इंडिया से 11 खिलाड़ी बाहर हो गए हैं.

टीम इंडिया से 11 खिलाड़ी बाहर

यह मामला भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से जुड़ा है. दरअसल वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में जितने खिलाड़ी शामिल थे, उनमें से 11 खिलाड़ी टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे. इन 11 खिलाड़ियों में रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी नाम है. रोहित और विराट, टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं इसलिए न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैचों में नहीं खेलेंगे.

शुभमन गिल भी इस टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे, क्योंकि चयन समिति ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के प्लान से बाहर कर दिया है. गिल टी20 वर्ल्ड कप के भारतीय स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं हैं. वहीं वनडे स्क्वाड में शामिल रहे दोनों विकेटकीपर केएल राहुल और ध्रुव जुरेल टी20 टीम से बाहर हैं. टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में संजू सैमसन और ईशान किशन को शामिल किया गया है.

वनडे सीरीज में खेलने वाले खिलाड़ी, जो टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे, उनके नाम रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, आयुष बदोनी, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज हैं.

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज शेड्यूल

भारत और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज 21 जनवरी-31 जनवरी तक खेली जाएगी. ये टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पूर्व दोनों टीमों की आखिरी सीरीज होगी.

पहला टी20 मैच - 21 जनवरी (नागपुर)

दूसरा टी20 मैच - 23 जनवरी (रायपुर)

तीसरा टी20 मैच - 25 जनवरी (गुवाहाटी)

चौथा टी20 मैच - 28 जनवरी (विशाखापट्टनम)

पांचवां टी20 मैच - 31 जनवरी (तिरुवनंतपुरम)

