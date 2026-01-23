बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे पाकिस्तान के तमाम स्टार क्रिकेटरों के साथ बड़े तकरीबन 100 करोड़ (पाकिस्तानी रुपये) रुपये के फ्रॉड की खबर सामने आई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दरअसल पड़ोसी देश के तमाम क्रिकेटर एक धोखाधड़ी वाली स्कीम का शिकार बन गए. इस स्कीम का नाम 'पॉन्जी स्कीम' बताया गया.

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ियों ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से जुड़े एक बिजनेसमैन की स्कीम पर पैसा लगाया था. बताया गया कि स्कीम के तहत खिलाड़ियों को रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अचानक रिटर्न मिलना बंद हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाक खिलाड़ियों ने स्कीम में अपने साथ-साथ करीबियों और रिश्तेदारों का पैसा भी लगाया था.

देश छोड़कर भागा बिजनेसमैन

जब खिलाड़ियों को स्कीम के तहत रिटर्न मिलना बंद हुआ, तो क्रिकेटरों ने बिजनेसमैन से संपर्क साधना चाहा. जवाब में खिलाड़ियों से कह दिया गया कि अब पैसा नहीं मिलेगा. इसके बाद बिजनेसमैन ने कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया. बात सिर्फ जवाब ना देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि बताया गया कि बिजनेसमैन देश छोड़कर भी भाग गया. इसके अलावा बिजनेसमैन ने यह दावा भी किया कि उसको कारोबार में घाटा हो गया है.

100 करोड़ की रकम

बताया गया कि स्कीम में निवेश की गई रकम करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. बता दें कि ठगी का शिकार होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ऑलराउंडर शादाब खान और फखर जमान जैसे स्टार खिलाड़ियों का नाम भी शामिल रहा.

क्या है पॉन्जी स्कीम?

गौरतलब है कि पॉन्जी स्कीम एक धोखेधड़ी वाली स्कीम है. इस स्कीम में लोग लालच के तहत अपना पैसा निवेश नहीं करते बल्कि फंसा देते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं मिलता है बल्कि नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को दे दिया जाता है. इस तरह इस फर्जी और फ्रॉड स्कीम को चलाया जाता है.