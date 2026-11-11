IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 ऑक्शन से पहले 10 खिलाड़ियों की अदला-बदली, जानें कौन किस टीम में गया

IPL 2027 ऑक्शन से पहले 10 खिलाड़ियों की अदला-बदली, जानें कौन किस टीम में गया

IPL 2027 All Trade Players List: आईपीएल 2027 से पहले इस लीग के इतिहास के 2 सबसे बड़े ट्रेड हुए हैं. लखनऊ सुपर जांयट्स के कप्तान ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम अब बदल गई है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Nov 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2027 के लिए ट्रेड विंडो खुली हुई है. आगामी सीजन की नीलामी दिसंबर में गोवा में होनी है. इससे पहले सभी 10 टीमों को 17 नवंबर तक रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. अब तक ट्रेड विंडो का इस्तेमाल कर कुल 10 खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है. इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं. 

आईपीएल 2027 से पहले जो हुआ, वैसे इस लीग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. इस बार दो टीमों के कप्तान ट्रेड के जरिए दूसरी टीमों में गए हैं. 27 करोड़ रुपये में बिकने वाले ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ छोड़ दिया है. वह अब दिल्ली कैपिटल्स में चले गए हैं. वहीं हार्दिक पांड्या भी अब मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में चले गए हैं. ये दोनों अपनी-अपनी टीमों के कप्तान थे. पंत की सैलरी में भी भारी कटौती हुई है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने छोड़ा साथ, अब MI का अगला कप्तान कौन? लिस्ट में 4 नाम
हार्दिक पांड्या ने छोड़ा साथ, अब MI का अगला कप्तान कौन? लिस्ट में 4 नाम
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप सिंह, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
हार्दिक के बदले अर्शदीप, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
क्रिकेट
टीम इंडिया से बाहर सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कैसे खुद को समझाया 
टीम इंडिया से बाहर सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कैसे खुद को समझाया 
क्रिकेट
संजू सैमसन बने टी20 के कप्तान, जन्मदिन से पहले मिला खास तोहफा
संजू सैमसन बने टी20 के कप्तान, जन्मदिन से पहले मिला खास तोहफा

चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हैरान करने वाली डील हुई. चेन्नई से तेज गेंदबाज खलील अहमद और नाथन एलिस हैदराबाद में चले गए हैं. वहीं सनराइजर्स से जैक एडवर्ड्स और लियाम लिविंगस्टोन चेन्नई सुपर किंग्स में आ गए हैं. इस ट्रेड डील ने फैंस को काफी हैरान किया है. 

अब तक ट्रेड डील के जरिए इन खिलाड़ियों की बदली टीम 

ऋषभ पंत- लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में- सैलरी होगी 15 करोड़ रुपये
कुलदीप यादव- दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में- सैलरी होगी 13.5 करोड़ रुपये 
टी नटराजन- दिल्ली कैपिटल्स से सनराइजर्स हैदराबाद में- सैलरी होगी 5 करोड़ रुपये 
जीशान अंसारी- सनराइजर्स हैदराबाद से दिल्ली कैपिटल्स में- सैलरी होगी 40 लाख रुपये 
लियाम लिविंगस्टोन- सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स में- 6 करोड़ रुपये 
जैक एडवर्ड्स- सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स में- 3 करोड़ रुपये 
खलील अहमद- चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद में- 4.8 करोड़ रुपये 
नाथन एलिस- चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद में- 2 करोड़ रुपये 
हार्दिक पांड्या- मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में- 18 करोड़ रुपये
अर्शदीप सिंह- पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में- 18 करोड़ रुपये

यह भी पढ़ें- 

शुभमन गिल और केएल राहुल OUT, चौथे वनडे में पूरी तरह बदल जाएगी भारत की प्लेइंग इलेवन

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Rishabh Pant HARDIK PANDYA IPL 2027 IPL 2027 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने छोड़ा साथ, अब MI का अगला कप्तान कौन? लिस्ट में 4 नाम
हार्दिक पांड्या ने छोड़ा साथ, अब MI का अगला कप्तान कौन? लिस्ट में 4 नाम
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप सिंह, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
हार्दिक के बदले अर्शदीप, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
क्रिकेट
टीम इंडिया से बाहर सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कैसे खुद को समझाया 
टीम इंडिया से बाहर सूर्यकुमार यादव का छलका दर्द, बताया कैसे खुद को समझाया 
क्रिकेट
संजू सैमसन बने टी20 के कप्तान, जन्मदिन से पहले मिला खास तोहफा
संजू सैमसन बने टी20 के कप्तान, जन्मदिन से पहले मिला खास तोहफा
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
बिहार
राम, UCC और चीन की घुसपैठ... पप्पू यादव ने BJP से पूछे तीखे सवाल
राम, UCC और चीन की घुसपैठ... पप्पू यादव ने BJP से पूछे तीखे सवाल
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप सिंह, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
हार्दिक के बदले अर्शदीप, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
बॉलीवुड
Ramayana Box office Live Updates: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 3 बजे तक 469 करोड़ के हुई पार
लाइव: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 3 बजे तक 469 करोड़ के हुई पार
इंडिया
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
एग्रीकल्चर
Basmati Rice: बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
बासमती चावल में आएगी ज्यादा खुशबू, बस बोते वक्त डाल दें ये एक चीज
Home Tips
How To Keep Lizards Away: घर में इस तरह से कराएंगे पेंट तो कभी नहीं आएगी छिपकली, जान लें तरीका
घर में इस तरह से कराएंगे पेंट तो कभी नहीं आएगी छिपकली, जान लें तरीका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget