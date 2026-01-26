हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ 10 गेंद और, अभिषेक शर्मा बना देते ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया

सिर्फ 10 गेंद और, अभिषेक शर्मा बना देते ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया

Abhishek Sharma Stats: अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 68 रनों की पारी खेली. वो 10 गेंद और खेलते तो इतिहास रच सकते थे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Fastest T20I Century: 25 जनवरी, रविवार का दिन जब अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद में पचासा ठोका. ये भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है. तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 154 रनों का लक्ष्य रखा था. अभिषेक ने बल्ले से खूब गदर मचाया, मानो न्यूजीलैंड के फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री पार से वापस लाने के लिए ही मैदान में खड़े थे. अगर उन्हें 10 गेंद और मिली होतीं, तो अभिषेक शर्मा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देते.

सिर्फ 10 गेंद और...

अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी20 मैच में 20 गेंद खेलकर 68 रन बनाए थे. वो औसतन प्रत्येक गेंद पर 3.4 रन बना रहे थे. इसका पूरा गणित समझें तो अभिषेक अपनी पारी की 30वीं गेंद पर अपना शतक पूरा कर चुके होते. अगर अभिषेक 30 गेंद में सेंचुरी पूरी कर लेते तो वो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते. ICC के फुल मेंबर देशों में अभी सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के नाम है, जिन्होंने साल 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 33 गेंद में शतक लगा दिया था.

बन जाता सबसे तेज शतक

अभिषेक शर्मा अगर अपनी लय को बरकरार रखते हुए 30 गेंद में शतक पूरा कर लेते, तो यह तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक (ICC फुल मेंबर देश) होता. वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक एबी डिविलियर्स के नाम है, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंदों में 100 रन पूरे कर लिए थे. वहीं टेस्ट फॉर्मेट का सबसे तेज शतक ब्रेंडन मैक्कुलम ने बनाया था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 54 गेंद में शतक लगाता था.

अभिषेक शर्मा अपने टी20 करियर में एक हजार से अधिक रन पूरे कर चुके हैं. वो विशेषकर अपने तूफानी स्ट्राइक रेट के कारण चर्चा में बने रहते हैं. अभी पूरे करियर में उनका कुल स्ट्राइक रेट 195 से अधिक है.

तिलक वर्मा की वापसी पर सस्पेंस खत्म, चौथे टी20 से पहले BCCI ने दिया अपडेट, श्रेयस अय्यर पर भी खुलासा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Abhishek Sharma Fastest Century Abhishek Sharma Stats
