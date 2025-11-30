हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में बने 10 बड़े रिकॉर्ड, कुलदीप यादव और विराट कोहली ने दिग्गजों को पछाड़ा

भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में बने 10 बड़े रिकॉर्ड, कुलदीप यादव और विराट कोहली ने दिग्गजों को पछाड़ा

IND vs SA ODI Records List: भारत ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया. इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ियों ने कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Nov 2025 11:08 PM (IST)
भारत ने पहला वनडे मैच 17 रनों से जीत लिया है. इस मुकाबले में 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका 332 रन बनाकर सिमट गई. विराट कोहली की 135 रनों की पारी, वहीं दूसरी ओर कुलदीप यादव ने भी 4 विकेट लेकर मैच विनिंग प्रदर्शन किया. उनके अलावा मैच में रोहित शर्मा और कॉर्बिन बॉश समेत अन्य कई खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया. रांची में खेले गए इस मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई है. यहां देखिए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले ODI मैच में कौन से 10 बड़े रिकॉर्ड बने?

भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में बने 10 रिकॉर्ड:

विराट कोहली का 52वां ODI शतक- विराट कोहली ने इस मैच में अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाया. विराट पहले ही ODI में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. विराट ने इस मैच में 120 गेंद में 135 रन बनाए.

विराट-रोहित की जोड़ी ने खेले सबसे ज्यादा मैच- विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के लिए एकसाथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली जोड़ी बन गए हैं. ये उनका एकसाथ 392वां इंटरनेशनल मैच रहा. उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के 391 मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा.

भारत-दक्षिण अफ्रीका ODI मैच में सबसे ज्यादा रन: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मैच में कुल 681 रन बने. ये किसी भारत-दक्षिण अफ्रीका ODI मैच में बने सबसे ज्यादा रन हैं. भारत ने पहले खेलते हुए 349 रन बनाए, दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने 332 रन बनाए.

ODI में सबसे ज्यादा छक्के: रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में 3 छक्के लगाए, जिससे उन्होंने अब अपने ODI करियर में 352 छक्के लगा दिए हैं. उन्होंने शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा.

7000वीं इंटरनेशनल सेंचुरी: पहले वनडे मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का 7000वां शतक लगा. 7000वीं सेंचुरी विराट कोहली ने लगाई है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक: विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अब उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ 6 ODI सेंचुरी लगा दी हैं.

भारत के लिए घरेलू मैदानों पर सबसे ज्यादा ODI शतक: विराट कोहली ने भारत के लिए भारतीय सरजमीं पर 25वां ODI शतक लगाया. वो ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज हैं.

बिना शतक लगाए दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा स्कोर: भारत के खिलाफ पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 332 रन बनाए. यह वनडे क्रिकेट इतिहास में चेज करते हुए दक्षिण अफ्रीका का ऐसा सबसे बड़ा स्कोर है, जब टीम के किसी भी बल्लेबाज ने शतक ना लगाया हो.

एक टीम के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा 4-विकेट हॉल: वनडे क्रिकेट इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 4-विकेट हॉल लेने के मामले में कुलदीप यादव ने जहीर खान और मोहम्मद शमी की बराबरी कर ली है. कुलदीप ने दक्षिण अफ्रीका, जहीर खान ने जिम्बाब्वे और मोहम्मद शमी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चार-चार बार ऐसा किया.

भारत का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर: यह भारतीय टीम का ODI मैचों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा. टीम इंडिया का अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा ODI टोटल 401 रनों का है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Nov 2025 11:08 PM (IST)
 India Vs South Africa VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS SA
