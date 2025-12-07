हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली ने तोड़े 10 बड़े रिकॉर्ड, असंभव को कर दिखाया संभव

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली ने तोड़े 10 बड़े रिकॉर्ड, असंभव को कर दिखाया संभव

Virat Kohli Records: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में 302 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी मिला.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Dec 2025 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया. विराट कोहली ने तीन मैचों में 302 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी मिला. इस सीरीज में उन्होंने 2 शतक और एक अर्धशतक लगाकर कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़े. यहां देखिए उन 10 रिकॉर्ड्स की लिस्ट, जो विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में बनाए हैं.

विराट कोहली ने बनाए 10 रिकॉर्ड:

एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक: विराट कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर भी बन गए हैं. सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में 51 शतक लगाए थे, लेकिन ODI में विराट के नाम अब 53 सेंचुरी हो गई हैं, जो किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा हैं.

घरेलू मैदानों पर 25 सेंचुरी का आंकड़ा छुआ: विराट कोहली घरेलू मैदानों पर 25 ODI शतकों का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. वो अब भारतीय मैदानों पर खेलते हुए 26 शतक लगा चुके हैं.

सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड: मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर (19) का रिकॉर्ड तोड़ा. विराट अब 20 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 शतक लगाए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं.

विराट और रोहित ने एकसाथ सबसे ज्यादा मैच खेले: विराट कोहली और रोहित शर्मा अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एकसाथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी बन गए हैं. उन्होंने अब एकसाथ 394 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के 391 मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा.

11वीं बार लगातार 2 ODI शतक: विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में कुल 11वीं बार ऐसा किया है, जब उन्होंने लगातार 2 पारियों में शतक लगाया हो. उनसे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया है. उनके बाद इस सूची में एबी डिविलियर्स का नाम आता है, जिन्होंने 6 बार ऐसा किया था.

लगातार 4 या उससे ज्यादा पारियों में 50+ स्कोर: विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में 9 बार ऐसा किया है, जब उन्होंने लगातार 4 या उससे ज्यादा पारियों में 50 या उससे अधिक स्कोर बनाया हो. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच और उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम ODI में 74 रन बनाए थे.

34 अलग-अलग जगहों पर शतक: विराट कोहली ने अब अपने वनडे करियर में 34 अलग-अलग जगहों पर शतक लगाया है. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है.

रोहित-कोहली की शतकीय पार्टनरशिप का रिकॉर्ड: विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर ODI क्रिकेट इतिहास में 20वीं बार शतकीय साझेदारी की. उन्होंने कुमार संगाकारा और तिलकरत्ने दिलशान की बराबरी की. अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली उनसे आगे हैं, जिन्होंने 26 बार शतकीय पार्टनरशिप की थी.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर: विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है. विराट ने 27 बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50+ स्कोर बनाया है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 07 Dec 2025 08:18 PM (IST)
Tags :
Virat Kohli Records Virat Kohli News VIRAT KOHLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
क्रिकेट
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

बंगाल में गीता vs बाबरी का चल रहा है रण!
बंगाल में धर्मयुद्ध..चुनावी से पहले बड़ा षड्यंत्र !
कलब अग्निकांड में 10 लोगों के शवों की हुई शिनाख्त
Parliament Update: संसद में वंदे मातरम पर होगी चर्चा, हंगामें के भी आसार | Breaking
Smriti-Palash: अब नहीं होगी स्मृति मंधाना और पलाश की शादी, खिलाड़ी ने डाली इमोशनल पोस्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
क्रिकेट
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
विश्व
'चीन को देंगे मुंहतोड़ जवाब', ड्रैगन ने फाइटर जेट का रडार किया लॉक तो भड़का जापान, एशिया में छिड़ेगी जंग?
'चीन को देंगे मुंहतोड़ जवाब', ड्रैगन ने फाइटर जेट का रडार किया लॉक तो भड़का जापान, एशिया में छिड़ेगी जंग?
फूड
Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
जनरल नॉलेज
Eye Colour: क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
ट्रेंडिंग
Video: माशाअल्लाह मुस्लिम एआई! AI एक्सपो में रोबोट को पहनाया इस्लामिक पहनावा- यूजर्स ने ले ली मौज
माशाअल्लाह मुस्लिम एआई! AI एक्सपो में रोबोट को पहनाया इस्लामिक पहनावा- यूजर्स ने ले ली मौज
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget