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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 10 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप

IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 10 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप

IPL 2027 की नीलामी से पहले सभी 10 टीमों को अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. अभी आईपीएल ने इसकी डेडलाइन नहीं जारी की है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 10 Oct 2026 11:12 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 20वें सीजन यानी आईपीएल 2027 की तैयारी सभी टीमों ने शुरू कर दी है. आईपीएल 2027 अगले साल खेला जाना है, लेकिन इसकी नीलामी (ऑक्शन) इसी साल नवंबर या दिसंबर में होगी. इस बार की नीलामी भारत में ही होगी. बीसीसीआई ने इसका एलान कर दिया है, लेकिन अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है. नियम के मुताबिक, नीलामी से पहले सभी 10 टीमों को अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इस बार 11 बड़े बल्लेबाज रिलीज किए जा सकते हैं. 

1- राहुल तेवतिया

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गुजरात टाइटंस के लिए पिछले लंबे वक्त से राहुल तेवतिया कोई प्रभावी पारी नहीं खेल सके हैं. तेवतिया राजस्थान रॉयल्स के लिए एक ओवर में पांच छक्के लगा चुके हैं. इसके बाद वह गुजरात में गए थे, लेकिन पिछले दो सीजन से वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. ऐसे में अब उन्हें रिलीज किया जा सकता है.  

2- सूर्यकुमार यादव

मुंबई इंडियंस के सूर्यकुमार यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. सूर्या पिछले दो सीजन से नाकाम रहे हैं. अब वह भारत की टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं हैं. ऐसे में मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज कर सकती है. 

3- पृथ्वी शॉ

दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ भी रिलीज किए जा सकते हैं. हालांकि, उन्हें पिछले सीजन मौके नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी फ्रेंचाइजी उन्हें बाहर कर सकती है.  

4- जैकब बेथेल 

आरसीबी मौजूदा चैंपियन है. टीम बहुत कम खिलाड़ियों को रिलीज करेगी. हालांकि, इसमें इंग्लैंड के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी जैकब बेथेल का नाम हो सकता है. बेथेल आरसीबी के लिए कुछ खास नहीं कर सके हैं. अब वह ऑक्शन का हिस्सा हो सकते हैं. 

5- सरफराज खान 

भारत के टेस्ट बल्लेबाज सरफराज खान पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे. सरफराज को काफी मौके मिले, लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा सके. अब चेन्नई आगामी सीजन की नीलामी से पहले सरफराज को रिलीज कर सकती है. 

6- एडन मार्करम

दक्षिण अफ्रीका के टी20 कप्तान एडन मार्करम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं. हालांकि, इस बार लखनऊ उन्हें रिलीज कर सकती है.  

7- अजिंक्य रहाणे 

केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी रिलीज किए जा सकते हैं. रहाणे कप्तानी के साथ-साथ बल्ले से भी कुछ कमाल नहीं दिखा सके. वह अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. ऐसे में केकेआर भी उन्हें रिलीज कर सकती है. 

8- शिमरन हेटमायर 

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर राजस्थान रॉयल्स में पिछले सीजन मैच फिनिशर की भूमिका नहीं अदा कर सके. अब फ्रेंचाइजी उन्हें आगामी सीजन से पहले रिलीज कर सकती है. 

9- शरफेन रदरफोर्ड 

शरफेन रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस में ट्रेड डील के जरिए आए थे. फ्रेंचाइजी को उनसे काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, वह ज्यादा प्रभावी नहीं रहे. ऐसे में अब उन्हें रिलीज किया जा सकता है. 

10- अब्दुल समद 

लखनऊ सुपर जायंट्स ने विस्फोटक बल्लेबाज अब्दुल समद को आईपीएल 2026 में काफी मौके दिए. हालांकि, अब्दुल समद उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके. अब उन्हें भी रिलीज किया जा सकता है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 10 Oct 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
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