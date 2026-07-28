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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCWG 2026 में आज 6 मेडल जीत सकता है भारत, टैली में लगाएगा छलांग

CWG 2026 में आज 6 मेडल जीत सकता है भारत, टैली में लगाएगा छलांग

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण का आज छठा दिन है. भारत अभी कुल 10 मेडल जीत चुका है. पांचवें दिन भारत ने 6 मेडल जीते, आज छठे दिन भारत के 6 मेडल और आ सकते हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 28 Jul 2026 02:15 PM (IST)
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ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज छठा दिन है. सोमवार को पांचवें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते, जिसमें एक स्वर्ण पदक भी था. सोमवार को शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की F37 शॉट पुट स्पर्धा में 9.81 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता. ये इस प्रतियोगिता में भारत का दूसरा स्वर्ण है, इससे पहले रविवार को वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता था. भारत के कुल 10 मेडल हो गए हैं, जिसमें आज 6 और जुड़ सकते हैं.

छठे दिन निरुपमा देवी सेराम वेटलिफ्टिंग में 63 किग्रा फाइनल (वीमेन) में हिस्सा लेंगी. इसके बाद हरजिंदर कौर 69 किग्रा कैटेगरी (वीमेन) में मुकाबला करेंगी. पूजा सिंह महिलाओं की हाई जंप फाइनल में हिस्सा लेंगी, गुलवीर सिंह 10,000 मीटर फाइनल (मेंस) में हिस्सा लेंगे. पैरा स्विमिंग में कार्तिक बुडिगिना और अली ईमान से मेडल जीतने की उम्मीद है.

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मेडल टैली में कहां है भारत? टॉप पर कौन

भारत कुल 10 मेडल के साथ मैडल टैली में 8वें स्थान पर है. भारत ने अभी तक 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं. भारत के लिए दूसरा गोल्ड सोमवार को शर्मिला धनखड़ ने जीता, पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता था. सोमवार को एक और गोल्ड आते-आते रह गया. वल्लुरी अजय बाबू 1 किलोग्राम से पीछे रह गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा. मेडल टैली में पहले स्थान पर 59 मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया है, जिसे पीछे छोड़ना अब किसी के लिए भी नामुमकिन है. ऑस्ट्रेलिया ने 26 गोल्ड, 13 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल जीते हैं.
CWG 2026 में आज 6 मेडल जीत सकता है भारत, टैली में लगाएगा छलांग

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आज कैसे 6 और मेडल जीत सकता है भारत?

वेटलिफ्टिंग: 63 किलोग्राम फाइनल (विमेंस) में निरुपमा देवी सेरम (1 मेडल)

वेटलिफ्टिंग: 69 किलोग्राम फाइनल (विमेंस) में हरजिंदर कौर (1 मेडल)

एथलेटिक्स: हाई जंप फाइनल (विमेंस) में पूजा सिंह (1 मेडल)

पैरा स्विमिंग: 50m फ्रीस्टाइल S13 फाइनल (मेंस) में कार्तिक बुडिगिना और अली ईमान। अगर वे हीट से क्वालिफ़ाई करते हैं (2 मेडल)

एथलेटिक्स: 10,000m फाइनल (पुरुष) में गुलवीर सिंह (1 मेडल).

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Jul 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Sports News Commonwealth Games Commonwealth Games 2026 Commonwealth Games India
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