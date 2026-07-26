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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCommonwealth Games 2026 Day-4 Schedule: आज भारत बनाम पाकिस्तान, देखें कॉमनवेल्थ गेम्स में रविवार का पूरा शेड्यूल

Commonwealth Games 2026 Day-4 Schedule: आज भारत बनाम पाकिस्तान, देखें कॉमनवेल्थ गेम्स में रविवार का पूरा शेड्यूल

Commonwealth Games 2026 Day-4 Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज रविवार को भारत का पूरा शेड्यूल, किस खेल में किस खिलाडी का मैच कितने बजे है, जानिए पूरी डिटेल.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jul 2026 07:37 AM (IST)
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ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज चौथा दिन है, जहां बॉक्सिंग में भारत बनाम पाकिस्तान देखने को मिलेगा. शुक्रवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ पर एकमत से जीत के बाद उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी. उनका मुकाबला आज पाकिस्तान के सुमामा रहमान से होगा. आज मीरा बाई चानू भी एक्शन में होंगी, जिनकी नजर गोल्ड की हैट्रिक पर होगी.

जदुमणि सिंह मंडेंगबाम की बात करें तो उनका मुकाबला आज प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के सुमामा रहमान से होगा. जदुमणि ने शुक्रवार को 5-0 से शानदार जीत दर्ज की, उन्होंने स्कॉटलैंड के एरॉन कलन के खिलाफ पहले राउंड में सभी जजों से परफेक्ट 10 अंक प्राप्त किए, दूसरे राउंड में भी ऐसा ही रहा. बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 14 सदस्यों का बॉक्सिंग दल भेजा है, जिसमे 7 पुरुष और 7 महिलाऐं हैं. लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जिससे उनका मेडल पक्का हो गया है.

मीराबाई चानू ने 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद पिछले संस्करण (बर्मिंघम 2026) में भी गोल्ड जीता. मीराबाई की नजर लगातार तीसरे संस्करण में गोल्ड जीत इतिहास रचने पर होगी.

कॉमनवेल्थ गेम्स में आज का शेड्यूल (भारत)

लॉन बॉल्स

1:00 PM: 2:15 PM: महिला जोड़ी स्पर्धा: भारत बनाम नामीबिया.

10:05 PM: 11:15 PM: महिला जोड़ी स्पर्धा: इंग्लैंड बनाम भारत.

वेटलिफ्टिंग

2:15 PM: ऋषिकांत सिंह, मेंस 60 kg वर्ग (शाम 4:07 बजे- मेडल सेरेमनी).

6:45 PM: मीराबाई चानू, विमेंस 48 kg (मेडल सेरेमनी रात 8:37 बजे).

11:15 PM: राजा मुथुपंडी, मेंस 65 kg (मेडल सेरेमनी रात 01:07 बजे).

बॉक्सिंग

10:45 PM: विमेंस 54 kg, राउंड 16:  भारत (प्रीति) बनाम मलावी (डेबरा मटेनजे).

11:45 PM: मेंस 55 kg, राउंड 16: भारत (जादुमनी सिंह) बनाम पाकिस्तान (सुमामा रहमान).

12:45 PM: मेंस 65 kg, राउंड 16: भारत (आदित्य प्रताप सिंह) बनाम युगांडा (नूहू बैटे).

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स्विमिंग

3:00 PM: 5:30 PM: स्विमिंग हीट्स

4:39 PM: पुरुषों की 4 x 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स (इंडिया मेंस टीम)

1:56 AM: मेंस 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले फाइनल (मेडल सेरेमनी - सुबह 02:26 बजे)

नेटबॉल

08:30 PM: 10:00 PM: साउथ अफ्रीका बनाम टोंगा.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 26 Jul 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Boxing India Vs Pakistan Weightlifting Mira Bai Chanu Commonwealth Games 2026 Commonwealth Games India
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