Australian Open Final Live: कार्लोस अल्कारेज बनाम नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल आज, जानिए लाइव स्ट्रीमिंग, प्राइज मनी डिटेल

Australian Open Final Live: कार्लोस अल्कारेज बनाम नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल आज, जानिए लाइव स्ट्रीमिंग, प्राइज मनी डिटेल

Australian Open 2026 Final Live: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस का फाइनल आज (1 फरवरी) है. ख़िताब के लिए कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच की भिड़ंत होगी. जानिए भारत में कितने बजे से, कहां लाइव प्रसारण होगा.

By : शिवम | Updated at : 01 Feb 2026 11:55 AM (IST)
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस का खिताबी मुकाबला आज (1 फरवरी) कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के बीच है. चैंपियन को 100 मिलियन डॉलर से अधिक की ईनामी मिलेगी. बेशक नोवाक अनुभवी खिलाड़ी हैं और खिताब के प्रबल दावेदार हैं. लेकिन सामने 22 वर्षीय युवा कार्लोस हैं, जिन्होंने अपने खेल से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है. जानिए फाइनल कितने बजे से शुरू होगा और भारत में इसका लाइव प्रसारण कहां होगा.

कार्लोस अल्कारेज पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में पहुंचे हैं. इसके आलावा वह तीनों ग्रैंडस्लैम 2-2 बार जीत चुके हैं. उन्होंने 2022 में अपना पहला ग्रैंडस्लैम (यूएस ओपन) जीता था. 2023 में विंबलडन और 2024 में कार्लोस ने फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीता. पिछले साल उन्होंने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन खिताब जीता.

सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 24 ग्रैंडस्लैम जीत चुके हैं. सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन ही वह 10 बार जीत चुके हैं. उन्होंने 2008 में अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था. 

नोवाक जोकोविच द्वारा जीते गए ग्रैंडस्लैम

ऑस्ट्रेलियन ओपन: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023.
फ्रेंच ओपन: 2016, 2021, 2023.
विंबलडन: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022.
यूएस ओपन: 2011, 2015, 2018, 2023.

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 फाइनल कितने बजे शुरू होगा?

कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल मैच आज (1 फरवरी) दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. 

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 फाइनल कहां पर खेला जाएगा?

रॉड लेवर एरिना, मेलबर्न.

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 फाइनल का लाइव प्रसारण कहां होगा?

कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल मैच का भारत में लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

कार्लोस अल्कारेज बनाम नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी.

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 विनर प्राइज मनी

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के चैंपियन के लिए प्राइज मनी को पिछले साल के मुकाबले 15 मिलियन डॉलर बढ़ाया गया है. 2025 में प्राइज मनी 96.5 मिलियन डॉलर थी, 2026 में चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी को 111.5 मिलियन डॉलर मिलेंगे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Feb 2026 11:55 AM (IST)
Australian Open Novak Djokovic Grand Slams Carlos Alcaraz Australian Open Prize Money Australian Open 2026
