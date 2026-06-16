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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!

Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!

FIFA World Cup 2026: सोमवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्ड और स्पेन के बीच मुकाबला खेला गया. दोनों टीमों के बीच मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 16 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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सोमवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्दे और स्पेन के बीच मुकाबला खेला गया. दोनों टीमों के बीच मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा. केप वर्दे उन 4 टीमों में से एक थी. जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डेब्यू किया था. फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाला ये दूसरा सबसे छोटा देश है.

केप वर्दे फीफा रैंकिंग में 64वें स्थान पर मौजूद है. केप वर्दे ने तीसरे नंबर की टीम और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन स्पेन को एक गोल करने के लिए तरसा दिया. USA के अटलांटा स्टेडियम मे स्पेन के खिलाफ डेब्यू करते हुए केप वर्दे ने 0-0 से ड्रॉ खेला. केप वर्दे ने वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला पॉइंट हासिल किया. 40 साल के गोलकीपर वोजिन्हा के बदौलत ऐसा कर पाना इस टीम के लिए संभव हो सका.

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केप वर्ड के गोलकीपर वोजिन्हा ने एक के बाद एक स्पेन के 27 गोल को नाकाम किया. इस प्रदर्शन को देखते हुए वोजिन्हा को केप वर्दे की दीवार कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा. शुरूआत में केप वर्दे और स्पेन के बीच खेला जा रहा मुकाबला एकतरफा लग रहा था. लेकिन जब मैच आगे बढ़ा तब पता चला कि जिस टीम को कम आंका जा रहा था, वो केप वर्दे टीम कमजोर नहीं दमदार है. मुकाबले में स्पेन ने केप वर्दे के गोलपोस्ट पर 27 बार निशाना साधा. मगर, स्पेन के सारे प्रयास असफल रहे. ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि स्पेन और केप वर्दे के गोलपोस्ट के बीच ‘वोजिन्हा’ नाम की दीवार खड़ी थी.

केप वर्दे के लिए 40 साल के गोलकीपर वोजिन्हा ने स्पेन के खिलाफ क्या कमाल किया, उसको वोजिन्हा के आंकड़ो से समझते हैं, जो मुकाबले के दौरान के हैं. स्पेन ने केप वर्दे के खिलाफ 27 शॉट दागे, वोजिन्हा ने 7 बार गोल होने से बचाया. 6 बार वोजिन्हा ने बॉक्स के अंदर गोल होने से बचाया और 3 बार डाइव लगाते हुए गोल को नाकाम किया. इस कमाल के प्रदर्शन से वोजिन्हा ने स्पेन के सारे हमलों को नाकाम कर एक भी गोल नहीं खाया.

वोजिन्हा की मां मैच देखने नहीं जा सकी

वोजिन्हा के इस प्रदर्शन के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वोजिन्हा ने स्पेन के खिलाफ दमदार प्रदर्शन को अपनी फैमिली को डेडिकेट किया. लेकिन जब वोजिन्हा को बताया गया कि उनकी मां को वीजा नहीं मिला. जिसकी वजह से वह मैच देखने नहीं आ सकी. तब ये सुनकर वोजिन्हा की आंखों में आंसू आ गए.

वोजिन्हा अपने ग्रैंड पैरेंट्स के साथ बड़े हुए, मगर उनके ग्रैंड पैरेंट्स भी मैच देखने स्टेडियम में मौजूद नहीं थे. वोजिन्हा के ग्रैंड पैरेंट्स का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था. 40 साल की उम्र मे वोजिन्हा की महनत रंग लाई. अब वे आगे आने वाली जनरेशन को इसकी दास्तान सुना सकेंगे.

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Published at : 16 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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FIFA World Cup 2026 Vozinha Spain Vs Cape Verde
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