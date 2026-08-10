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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWatch: बॉक्सर नरेंदर ने सुनाया मजेदार किस्सा, PM मोदी ने लगाए ठहाके; वीडियो वायरल

Watch: बॉक्सर नरेंदर ने सुनाया मजेदार किस्सा, PM मोदी ने लगाए ठहाके; वीडियो वायरल

PM Modi Meets India Contigent CWG: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौटे भारतीय एथलीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की. बॉक्सर नरेंदर बेरवाल ने एक मजेदार किस्सा सुनाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने गए खिलाड़ियों से मुलाकात की. इन खेलों में भारत की झोली में 13 गोल्ड सहित 39 मेडल आए थे. बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा 7 गोल्ड मेडल आए. भारतीय बॉक्सरों ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें एक नाम नरेंदर बेरवाल का रहा.

नरेंदर बेरवाल ने 90 किलोग्राम से ज्यादा वाले भरवर्ग में सिल्वर मेडल जीता था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर नरेंद्र मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

नरेंदर बेरवाल ने सुनाया किस्सा

बॉक्सर नरेंदर बेरवाल ने किस्सा सुनाते हुए बताया कि साल 2015 में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स खेले जाने थे और उनका पहला मैच ही पाकिस्तानी बॉक्सर से होना था. जैसे ही भारत-पाकिस्तान मैच की बात आई, नरेंदर बेरवाल को मिलिट्री से फोन आया कि पाकिस्तान से तो बिल्कुल नहीं हारना है. बस यह बात सुनकर पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

भारतीय बॉक्सर ने बताया कि मुकाबला वो जीत गए थे, लेकिन सिर टकराने की वजह से दोनों को गंभीर चोट आई थी. दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इसी दौरान पाकिस्तानी बॉक्सर ने नरेंदर नाम से नफरत होने कि बात कुबूली थी.

नरेंदर नाम से नफरत है

नरेंदर बेरवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उनसे कहा कि उसे नरेंदर नाम से नफरत है. 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री चुनकर आए थे. वहीं पाकिस्तानी बॉक्सर जिससे हारा उस भारतीय बॉक्सर का नाम भी नरेंदर बेरवाल था और मजे की बात यह रही कि बेरवाल के साथ जो आर्मी के कोच मौजूद थे, उनका नाम भी नरेंदर राणा था.

भारतीय बॉक्सर ने बताया, "आपका नाम नरेंदर है, आपके कोच का नाम नरेंदर है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंदर है. मुझे नरेंदर नाम से नफरत हो गई है."

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इस मजेदार घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर तक ठहाके लगाते रहे, वहीं कमरे में मौजूद सभी एथलीट भी यह मजेदार किस्सा सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए.

नरेंदर बेरवाल ने जिन 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का जिक्र किया, वहां उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इसके अलावा पिछले साल नोएडा में हुए बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. वो एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स में भी भारत का परचम लहरा चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Aug 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
PM Modi NARENDRA MODI CWG 2026
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