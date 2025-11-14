भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी और भाजपा नेता रिवाबा जडेजा ने बिहार चुनाव के परिणामों पर खुशी जताई है. रिवाबा अभी गुजरात में जामनगर सीट से विधायक हैं और साल 2019 से भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने एनडीए के समर्थन में वोट करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताने के लिए बिहार के लोगों का आभार जताया.

रिपोर्टर्स से बातचीत में रिवाबा जडेजा ने कहा, "मैं भाजपा की ओर से बिहार के लोगों को बधाई देना चाहती हूं. एनडीए की रिकॉर्ड जीत ने साबित कर दिया है कि लोगों को पीएम मोदी पर कितना भरोसा है. राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा और बिहार को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है."

#WATCH | Jamnagar, Gandhinagar | On Bihar Assembly Election Results, Gujarat minister Rivaba Jadeja says, "I congratulate the people of Bihar on behalf of BJP. The way NDA registered record victory, people have expressed their faith in PM Narendra Modi... The state will move… pic.twitter.com/FxCeFOWiwZ — ANI (@ANI) November 14, 2025

इस लेख को लिखे जाने तक बिहार चुनावों में सभी राउंड की गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन रुझानों में एनडीए रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है. इससे पहले 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 206 सीट जीती थीं, लेकिन इस बार एनडीए अलायंस अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर है.

रिवाबा जडेजा की बात करें तो वो जामनगर से विधायक तो हैं ही, वो समाजसेवी कार्यों में भी बहुत सक्रिय हैं. अक्सर महिलाओं के लिए उन्हें आवाज उठाते देखा जाता है.

दूसरी ओर रवींद्र जडेजा अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्यस्त हैं. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है, जिसकी पहली पारी में दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 159 रनों पर सिमट गई. पारी में जडेजा को सिर्फ 8 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला.

