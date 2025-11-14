हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBihar Election Result: बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...

Bihar Election Result: बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...

Rivaba Jadeja on Bihar Election Result: भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी और भाजपा नेता रिवाबा जडेजा ने बिहार चुनाव के परिणामों पर खुशी जताई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Nov 2025 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी और भाजपा नेता रिवाबा जडेजा ने बिहार चुनाव के परिणामों पर खुशी जताई है. रिवाबा अभी गुजरात में जामनगर सीट से विधायक हैं और साल 2019 से भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने एनडीए के समर्थन में वोट करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताने के लिए बिहार के लोगों का आभार जताया.

रिपोर्टर्स से बातचीत में रिवाबा जडेजा ने कहा, "मैं भाजपा की ओर से बिहार के लोगों को बधाई देना चाहती हूं. एनडीए की रिकॉर्ड जीत ने साबित कर दिया है कि लोगों को पीएम मोदी पर कितना भरोसा है. राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा और बिहार को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है."

इस लेख को लिखे जाने तक बिहार चुनावों में सभी राउंड की गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन रुझानों में एनडीए रिकॉर्ड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है. इससे पहले 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 206 सीट जीती थीं, लेकिन इस बार एनडीए अलायंस अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर है.

रिवाबा जडेजा की बात करें तो वो जामनगर से विधायक तो हैं ही, वो समाजसेवी कार्यों में भी बहुत सक्रिय हैं. अक्सर महिलाओं के लिए उन्हें आवाज उठाते देखा जाता है.

दूसरी ओर रवींद्र जडेजा अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्यस्त हैं. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है, जिसकी पहली पारी में दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 159 रनों पर सिमट गई. पारी में जडेजा को सिर्फ 8 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला.

यह भी पढ़ें:

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा जैसा ‘स्ट्राइक रेट’! बिहार चुनाव में चिराग की तूफानी बल्लेबाजी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 14 Nov 2025 03:52 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Result Rivaba Jadeja Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : प्रचंड बहुमत से जीती NDA, फिर भी सवाल क्या CM बनेंगे Nitish ?
Bihar Election 2025 Result: BJP प्रवक्ता ने गिनाए वो मुद्दे जिसके चलते महागठबंधन को झेलने पड़ेगी हार
Bihar Election 2025 Result:'SIR तो कोई मुद्दा ही नहीं था'- चुनाव परिणामों पर बोले केशव प्रसाद मौर्या
Bihar Election 2025 Result: Sandeep Chaudhary ने गिनाए महागठबंधन के सामने कितने संकट?| RJD |Tejashwi
Bihar Election 2025 Result : 'Congress पनौती ...' RJD की हार की बनी असली वजह ! । Tejashwi । Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
चुनाव 2025
बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?
बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
बिहार चुनाव नतीजों ने बढ़ाई बाजार की बेचैनी, सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,785 के नीचे, जानें गिरावट की वजह
बिहार चुनाव नतीजों ने बढ़ाई बाजार की बेचैनी, सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,785 के नीचे, जानें गिरावट की वजह
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
ABP NEWS
JDU ने BJP को पछाड़ा
JDU ने BJP को पछाड़ा
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
Embed widget