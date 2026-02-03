हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs PAK: क्या पलट सकता है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला? अगले 24 घंटे बेहद अहम

T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक मैच को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. PCB के मैच न खेलने के फैसले पर ICC सख्त है, वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का दावा है कि अगले 24 घंटे में तस्वीर बदल सकती है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Feb 2026 07:41 AM (IST)
IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने फिलहाल भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह फैसला अंतिम नहीं माना जा रहा. क्रिकेट जगत में इस मुद्दे पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और अब संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान अपना रुख बदल सकता है.

पूर्व कप्तान का बड़ा दावा

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने इस पूरे मामले पर अहम टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में फैसले बदलना कोई नई बात नहीं है. लतीफ के मुताबिक, पर्दे के पीछे बातचीत जारी हो सकती है और अगले 24 घंटे में स्थिति पूरी तरह बदल सकती है. उनका मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत सार्वजनिक रूप से न दिखे, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है.

आईसीसी की सख्त चेतावनी

पाकिस्तान के इस फैसले के बाद आईसीसी भी सक्रिय हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, आईसीसी ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर कोई टीम टूर्नामेंट के निर्धारित मुकाबलों से पीछे हटती है, तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. भारत-पाकिस्तान मैच टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है, जिससे ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और फैंस जुड़े होते हैं.

राजनीति और क्रिकेट का टकराव?

इस पूरे विवाद को सिर्फ क्रिकेट से जोड़कर नहीं देखा जा रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के पीछे राजनीतिक कारण जुड़ा हुआ है. PCB प्रमुख मोहसिन नकवी के फैसले को घरेलू राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, अगर नुकसान बहुत बड़ा हुआ तो बोर्ड को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ सकता है.

भारत से न खेलने पर भारी नुकसान

अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करता है, तो उसे आर्थिक और खेल दोनों स्तर पर झटका लग सकता है. आईसीसी इवेंट से मिलने वाली बड़ी रकम पर असर पड़ेगा. इसके अलावा, भविष्य के टूर्नामेंट्स की मेजबानी, रेवेन्यू शेयर और अन्य क्रिकेट आयोजनों में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो सकती है. इतना ही नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है.

सबकी नजर अगले 24 घंटे पर

फिलहाल स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. क्रिकेट फैंस, आईसीसी और दोनों देशों के बोर्ड्स की नजर अगले 24 घंटे पर टिकी हुई है. अगर पाकिस्तान अपना फैसला बदलता है, तो टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान महामुकाबला फिर से तय हो सकता है. 

Published at : 03 Feb 2026 07:41 AM (IST)
Rashid Latif Mohsin Naqvi IND VS PAK T20 World Cup 2026
