Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशियन गेम्स से पहले भारत को झटका, मेडल का दावेदार खिलाड़ी बाहर

एशियन गेम्स से पहले भारत को झटका, मेडल का दावेदार खिलाड़ी बाहर

Asian Games 2026: एशियन गेम्स के शुरू होने से पहले भारतीय दल को झटका लगा है. ग्रीको-रोमन रेसलर दीपक को डोपिंग में पाज़िटिव पाए जाने के कारण खेलों से बाहर होना पड़ा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Sep 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

जापान की मेजबानी में 19 सितंबर से एशियन गेम्स शुरू हो रहे हैं. उससे पहले भारतीय दल को झटका लगा है क्योंकि ग्रीको-रोमन रेसलर दीपक का डोपिंग टेस्ट पाज़िटिव आया है. कुश्ती में दीपक पहला नाम नहीं हैं, जिन्हें डोपिंग के कारण एशियाई खेलों से बाहर होना पड़ा है, उनसे पहले मुकुल दहिया और दीपांशु भी ऐसी ही मार झेल चुके हैं.

नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA) द्वारा जारी एक नोटिस में बताया गया कि सेलेक्शन ट्रायल के दौरान दीपक के यूरीन सैंपल में क्लोमिफीं पाया गया था. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA) की प्रतिबंधित सूची में यह ड्रग 'हार्मोन और मेटाबोलिक मॉड्यूलेटर' की श्रेणी S4 के तहत प्रतिबंधित है.

NADA ने बताया कि डोपिंग का मामला पहली बार 23 जुलाई को सामने आया था, जब दीपक के सैंपल की जांच में असामान्य परिणाम पाया गया था. उसके बाद इस मामले की जांच की गई और 17 अगस्त को दीपक का इंटरव्यू लेने के बाद मामले को आगे बढ़ाया गया था. क्लोमिफीन एक ऐसी दावा या पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं और पुरुषों में भी बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है.

दीपक ने पिछले महीनों बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, इसी बलबूते उन्हें भारतीय दल में शामिल होने का अवसर मिला था. दीपक भारतीय डाक सेवा में काम करते हैं और वह इस डिपार्टमेंट से एशियाई खेलों के लिए चुने गए इतिहास के पहले रेसलर थे. दुर्भाग्यवश उन्हें खेलों से बाहर होना पड़ा है.

दीपक के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल उन्हें अगले इवेंट्स में भाग लेने की अनुमति होगी, लेकिन आगे चलकर बैन लगाया जाता है तो वह अलग विषय होगा. अगर उन्हें एंटी-डोपिंग नियमों का दोषी पाया जाता है तो 31 मई, 2026 को उनका सैंपल लिए जाने की तारीख से उनके मुकाबलों के नतीजों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: 'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम

रेलिंग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि भारी जुर्माने से बचने के लिए दीपक को एशियन गेम्स से बाहर किया गया है. अगर एशियन गेम्स के दौरान उन्हें डोपिंग में पाज़िटिव पाया जाता तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) उनपर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता था.

नाडा के मुताबिक दीपक ने डोपिंग कंट्रोल फॉर्म पर किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की थी. यह भी खुलासा हुआ कि जिन सप्लीमेंट्स के सेवन का इस्तेमाल करने का दावा उन्होंने किया था, दीपक उसका बिल, रसीद जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे.

यह भी पढ़ें:

एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड में बदलाव, स्टार खिलाड़ी बाहर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
WRESTLING NADA Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड में बदलाव, स्टार खिलाड़ी बाहर
एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड में बदलाव, स्टार खिलाड़ी बाहर
स्पोर्ट्स
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
स्पोर्ट्स
एजबेस्टन टेस्ट में 133 पर ढेर पाकिस्तान, इस देश के बोर्ड ने उड़ाया मजाक
एजबेस्टन टेस्ट में 133 पर ढेर पाकिस्तान, इस देश के बोर्ड ने उड़ाया मजाक
स्पोर्ट्स
हर्षित राणा OUT? वाशिंगटन सुंदर IN, बुमराह-रेड्डी पर भी आया अपडेट
हर्षित राणा OUT? वाशिंगटन सुंदर IN, बुमराह-रेड्डी पर भी आया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Bharat Ki Baat : 'सीता हरण' प्रसंग और भगवा पर नया रण | Akhilesh Yadav | OP Rajbhar | UP Politics
Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अक्षत त्रिपाठी के साथ CJP, सौरव दास मिलेंगे, कहा- 'प्रदर्शकारियों पर...'
अक्षत त्रिपाठी के साथ CJP, सौरव दास मिलेंगे, कहा- 'प्रदर्शकारियों पर...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
दिल्ली में आज धूप और गर्मी करेगी परेशान, अगले 2 दिनों बाद बदलेगा मौसम
क्रिकेट
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
'मुझे पहले ही पता था', 133 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम पर भड़के वसीम अकरम
बॉलीवुड
इस विदेशी क्रिकेटर संग जुड़ा था श्रिया सरन का नाम, नहीं बनना चाहती थीं एक्ट्रेस
इस विदेशी क्रिकेटर संग जुड़ा था श्रिया सरन का नाम, नहीं बनना चाहती थीं एक्ट्रेस
इंडिया
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
मध्य प्रदेश
गुना में आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज की जनाक्रोश रैली, अर्थी निकाली
गुना में आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज की जनाक्रोश रैली, अर्थी निकाली
ट्रेंडिंग
इंडिया से नफरत करने वालों पर जमकर बरसी विदेशी महिला, देखें वीडियो
इंडिया से नफरत करने वालों पर जमकर बरसी विदेशी महिला, देखें वीडियो
ऑटो
Creta-Seltos खरीदने वाले रुकें, अक्टूबर में आ रही नई Elevate
Creta-Seltos खरीदने वाले रुकें, अक्टूबर में आ रही नई Elevate
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget