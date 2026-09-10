एशियन गेम्स से पहले भारत को झटका, मेडल का दावेदार खिलाड़ी बाहर

जापान की मेजबानी में 19 सितंबर से एशियन गेम्स शुरू हो रहे हैं. उससे पहले भारतीय दल को झटका लगा है क्योंकि ग्रीको-रोमन रेसलर दीपक का डोपिंग टेस्ट पाज़िटिव आया है. कुश्ती में दीपक पहला नाम नहीं हैं, जिन्हें डोपिंग के कारण एशियाई खेलों से बाहर होना पड़ा है, उनसे पहले मुकुल दहिया और दीपांशु भी ऐसी ही मार झेल चुके हैं.

नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA) द्वारा जारी एक नोटिस में बताया गया कि सेलेक्शन ट्रायल के दौरान दीपक के यूरीन सैंपल में क्लोमिफीं पाया गया था. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA) की प्रतिबंधित सूची में यह ड्रग 'हार्मोन और मेटाबोलिक मॉड्यूलेटर' की श्रेणी S4 के तहत प्रतिबंधित है.

NADA ने बताया कि डोपिंग का मामला पहली बार 23 जुलाई को सामने आया था, जब दीपक के सैंपल की जांच में असामान्य परिणाम पाया गया था. उसके बाद इस मामले की जांच की गई और 17 अगस्त को दीपक का इंटरव्यू लेने के बाद मामले को आगे बढ़ाया गया था. क्लोमिफीन एक ऐसी दावा या पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं और पुरुषों में भी बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है.

दीपक ने पिछले महीनों बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, इसी बलबूते उन्हें भारतीय दल में शामिल होने का अवसर मिला था. दीपक भारतीय डाक सेवा में काम करते हैं और वह इस डिपार्टमेंट से एशियाई खेलों के लिए चुने गए इतिहास के पहले रेसलर थे. दुर्भाग्यवश उन्हें खेलों से बाहर होना पड़ा है.

दीपक के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल उन्हें अगले इवेंट्स में भाग लेने की अनुमति होगी, लेकिन आगे चलकर बैन लगाया जाता है तो वह अलग विषय होगा. अगर उन्हें एंटी-डोपिंग नियमों का दोषी पाया जाता है तो 31 मई, 2026 को उनका सैंपल लिए जाने की तारीख से उनके मुकाबलों के नतीजों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

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रेलिंग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि भारी जुर्माने से बचने के लिए दीपक को एशियन गेम्स से बाहर किया गया है. अगर एशियन गेम्स के दौरान उन्हें डोपिंग में पाज़िटिव पाया जाता तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) उनपर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता था.

नाडा के मुताबिक दीपक ने डोपिंग कंट्रोल फॉर्म पर किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की थी. यह भी खुलासा हुआ कि जिन सप्लीमेंट्स के सेवन का इस्तेमाल करने का दावा उन्होंने किया था, दीपक उसका बिल, रसीद जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे.

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