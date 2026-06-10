'सीमाएं लांघ दी' नाइटक्लब में हुई बड़ी घटना, स्टोक्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अब कहेंगे अलविदा!

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स नाइटक्लब में हुई एक घटना में कथित संलिप्तता के बाद अपने पद से इस्तीफा देने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं.

यह घटना रविवार देर रात हुई, जब इंग्लैंड ने लॉर्ड्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी.

‘टॉकस्पोर्ट’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टोक्स कप्तानी छोड़ने के साथ-साथ क्रिकेट को भी अलविदा कह सकते हैं.

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने घटना की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में कथित तौर पर एक रग्बी खिलाड़ी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है.

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ईसीबी ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की समाप्ति के बाद टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जांच की जा रही है. सोमवार तड़के स्टोक्स और एटकिंसन उस नाइटक्लब में मौजूद थे, जहां यह घटना हुई थी.

ईसीबी ने कहा, ‘‘हम फिलहाल मामले से संबंधित अतिरिक्त जानकारी जुटा रहे हैं. दूसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा उचित समय पर की जाएगी. मामले की जानकारी ‘क्रिकेट रेगुलेटर’ को भी दे दी गई है और कोई अपडेट मिलने पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी’’.

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने हालांकि स्टोक्स का बचाव करते हुए ‘टॉकस्पोर्ट’ से कहा, ‘‘जब इस मामले के सभी तथ्य सामने आ जाएंगे, तभी कोई निर्णय लिया जाना चाहिए. स्टोक्स एक शानदार खिलाड़ी हैं. वह एक ईमानदार इंसान हैं और उन्हें स्वयं पता होगा कि उन्होंने सीमाएं लांघी हैं या नहीं’’.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं पूरी तरह उनके साथ हूं. जब तथ्य सामने आएंगे, तब वह वही करेंगे, जो इस परिस्थिति में सही होगा. मुझे इससे कोई समस्या नहीं है. मैं बेन को तब से जानता हूं, जब वह 15 वर्ष के थे’’.

हार्मिसन ने टीम प्रबंधन से खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, ‘‘इस समय मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि गस एटकिंसन और स्टोक्स को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले. टीम की जिम्मेदारी है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए’’.

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