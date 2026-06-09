हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबांग्लादेशी क्रिकेटर का बड़ा खुलासा- 'हमसे कहा गया भारत में सुरक्षा नहीं, मैंने बोला-पाकिस्तान में कमरे के बाहर बंदूक लेकर...'

बांग्लादेशी क्रिकेटर का बड़ा खुलासा- 'हमसे कहा गया भारत में सुरक्षा नहीं, मैंने बोला-पाकिस्तान में कमरे के बाहर बंदूक लेकर...'

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के दौरान बांग्लादेश से जुड़ा विवाद पूरे टूर्नामेंट में चर्चा का विषय बना रहा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 09 Jun 2026 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के दौरान बांग्लादेश से जुड़ा विवाद पूरे टूर्नामेंट में चर्चा का विषय बना रहा. इस बवाल के कारण बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया और उसकी जगह फिर स्कॉटलैंड को खेलने का मिला. भारत में टी20 विश्व कप के मुकाबले खेलने को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और टीम को भारत भेजने से मना कर दिया.

हालांकि, इस निर्णय ने क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों को बीच बहस को जन्म दिया, क्योंकि कई खिलाड़ियों के भारत में खेलने के पक्ष में होने की खबरें भी सामने आई थीं. बीसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के खतरे का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत भेजने से इंकार कर दिया था. इस बीच, पूरे विवाद पर बांग्लादेश के विकेटकीपर- बल्लेबाज लिटन दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर तीखी टिप्पणी की है.

इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘बीसीबी अधिकारी ने हमसे कहा कि भारत में कोई सुरक्षा नहीं है. हमने उनसे कहा, हम पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं. वे कमरे के बाहर बंदूकें लेकर खड़े रहते थे. इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है ? अगर हम पाकिस्तान में खेल सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं ?’

टी20 विश्व कप से ठीक पहले आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन में केकेआर की टीम ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए की बड़ी रकम पर खरीदा. ऑक्शन के कुछ समय बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया. इसी बीच हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की खबरों ने भारत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं. इस विवाद की आंच क्रिकेट जगत तक पहुंची और आईपीएल में शामिल बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भी बहस तेज हो गई. सोशल मीडिया पर कुछ वर्गों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई, जिससे मामला लगातार तूल पकड़ने लगा. बढ़ते विवाद और संवेदनशील परिस्थितियों के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का फैसला लिया.

Published at : 09 Jun 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Litton Das T20 World Cup 2026 Bangladesh T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
बांग्लादेशी क्रिकेटर का बड़ा खुलासा- 'हमसे कहा गया भारत में सुरक्षा नहीं, मैंने बोला-पाकिस्तान में कमरे के बाहर बंदूक लेकर...'
बांग्लादेशी क्रिकेटर का बड़ा खुलासा- 'हमसे कहा गया भारत में सुरक्षा नहीं, मैंने बोला-पाकिस्तान में कमरे के बाहर बंदूक लेकर...'
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तबाही, श्रीलंका ODI में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है टीम इंडिया
वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे तबाही, श्रीलंका ODI में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है टीम इंडिया
स्पोर्ट्स
मोहम्मद रिजवान की घटिया हरकत से पाकिस्तान शर्मसार! क्रिकेटर के बयान से मची खलबली
मोहम्मद रिजवान की घटिया हरकत से पाकिस्तान शर्मसार! क्रिकेटर के बयान से मची खलबली
स्पोर्ट्स
Telangana T20 League 2026: तेलंगाना टी20 लीग के लिए लगी लाखों की बोली, मोहम्मद सिराज पर भी पैसों की बौछार, देखिए कौन बिका सबसे महंगा
तेलंगाना टी20 लीग के लिए लगी लाखों की बोली, मोहम्मद सिराज पर भी पैसों की बौछार, देखिए कौन बिका सबसे महंगा
Advertisement

वीडियोज

Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Mahadangal: हारे तो 'INDIA' के सहारे! | INDIA Bloc Meeting | Rahul Gandhi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सबसे सटीक विश्लेषण! | INDIA Bloc Meeting | TMC | News
Janhit : दिल्ली दरबार में दीदी हुईं 'अकेली' ! | INDIA Bloc Meeting | Mamata Banerjee | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Monsoon Update: पीक पर पहुंचा मॉनसून, दिल्ली, यूपी-बिहार में कब होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने बता दी तारीख
पीक पर पहुंचा मॉनसून, दिल्ली, यूपी-बिहार में कब होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने बता दी तारीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में वाराणसी समेत 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, मानसून को लेकर भी IMD ने दिया अपडेट
यूपी में वाराणसी समेत 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, मानसून को लेकर भी IMD ने दिया अपडेट
विश्व
पाकिस्तान ने कहा- फितना अल-हिंदुस्तान तो भड़का भारत, शहबाज-मुनीर के चेहरे से नोंचा नकाब, कहा- 'इस्लाम के नाम पर...'
पाकिस्तान ने कहा- फितना अल-हिंदुस्तान तो भड़का भारत, शहबाज-मुनीर के चेहरे से नोंचा नकाब, कहा- 'इस्लाम के नाम पर...'
क्रिकेट
मोहम्मद रिजवान की घटिया हरकत से पाकिस्तान शर्मसार! क्रिकेटर के बयान से मची खलबली
मोहम्मद रिजवान की घटिया हरकत से पाकिस्तान शर्मसार! क्रिकेटर के बयान से मची खलबली
बॉलीवुड
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 4: 'है जवानी तो इश्क होना है' की मंडे टेस्ट में हवा हुई टाइट, चार दिनों में बस इतनी हुई कमाई
'है जवानी तो इश्क होना है' की मंडे टेस्ट में हवा हुई टाइट, चार दिनों में बस इतनी हुई कमाई
इंडिया
'यूसुफ पठान सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?' हाई कोर्ट ने TMC सांसद को लगाई लताड़
'यूसुफ पठान सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?' हाई कोर्ट ने TMC सांसद को लगाई लताड़
जनरल नॉलेज
Water Control System: समुद्र से नीचे होने के बाद भी क्यों नहीं डूबता यह देश, जानें समंदर का पानी कैसे किया कंट्रोल?
समुद्र से नीचे होने के बाद भी क्यों नहीं डूबता यह देश, जानें समंदर का पानी कैसे किया कंट्रोल?
टेक्नोलॉजी
iPhone का क्रेज खत्म? इन कारणों से एंड्रॉयड फोन की तरफ जा रहे हैं लोग
iPhone का क्रेज खत्म? इन कारणों से एंड्रॉयड फोन की तरफ जा रहे हैं लोग
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget