भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के दौरान बांग्लादेश से जुड़ा विवाद पूरे टूर्नामेंट में चर्चा का विषय बना रहा. इस बवाल के कारण बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया और उसकी जगह फिर स्कॉटलैंड को खेलने का मिला. भारत में टी20 विश्व कप के मुकाबले खेलने को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और टीम को भारत भेजने से मना कर दिया.

हालांकि, इस निर्णय ने क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों को बीच बहस को जन्म दिया, क्योंकि कई खिलाड़ियों के भारत में खेलने के पक्ष में होने की खबरें भी सामने आई थीं. बीसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के खतरे का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत भेजने से इंकार कर दिया था. इस बीच, पूरे विवाद पर बांग्लादेश के विकेटकीपर- बल्लेबाज लिटन दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर तीखी टिप्पणी की है.

इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘बीसीबी अधिकारी ने हमसे कहा कि भारत में कोई सुरक्षा नहीं है. हमने उनसे कहा, हम पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं. वे कमरे के बाहर बंदूकें लेकर खड़े रहते थे. इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है ? अगर हम पाकिस्तान में खेल सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं ?’

टी20 विश्व कप से ठीक पहले आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन में केकेआर की टीम ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए की बड़ी रकम पर खरीदा. ऑक्शन के कुछ समय बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया. इसी बीच हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की खबरों ने भारत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं. इस विवाद की आंच क्रिकेट जगत तक पहुंची और आईपीएल में शामिल बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भी बहस तेज हो गई. सोशल मीडिया पर कुछ वर्गों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई, जिससे मामला लगातार तूल पकड़ने लगा. बढ़ते विवाद और संवेदनशील परिस्थितियों के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का फैसला लिया.