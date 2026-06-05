बांग्लादेश क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाजी कोच शॉन टेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने यह फैसला परिवार और बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए लिया है.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज टेट करीब एक साल पहले बांग्लादेश टीम से जुड़े थे. उनका अनुबंध अभी अगले साल तक जारी रहना था, लेकिन उन्होंने निजी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हुए पद छोड़ने का फैसला कर लिया. टेट का कहना है कि पिछले 12 महीने उनके लिए काफी अच्छे रहे और उन्होंने खिलाड़ियों के साथ काम करते हुए कई यादगार पल बिताए.

उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और राष्ट्रीय टीम के साथ बिताया गया समय बेहद संतोषजनक रहा. खिलाड़ियों के साथ उनका मजबूत रिश्ता बना और तेज गेंदबाजों के समूह के साथ काम करके उन्हें काफी खुशी मिली. उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में बांग्लादेश क्रिकेट के साथ दोबारा जुड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

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टेट के कार्यकाल में बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला. हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली 2-0 की जीत टीम की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रही. इस दौरान तेज गेंदबाजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई मैचों में टीम को जीत दिलाने में योगदान दिया.

शॉन टेट इससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीमों के साथ भी काम कर चुके हैं. अब उनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नए गेंदबाजी कोच की तलाश में जुट गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व तेज गेंदबाज तल्हा जुबैर इस भूमिका के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है.

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 9 जून से ढाका में शुरू होगी. ऐसे में टीम के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन बोर्ड को उम्मीद होगी कि खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन से इस झटके का असर कम कर देंगे.

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