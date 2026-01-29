बांग्लादेश ने दोगलेपन की सारी हदें पार कर दी हैं. एक तरफ पड़ोसी देश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजा, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने कथित तौर पर अपनी शूटिंग टीम को भारत का दौरा करने की इजाजत दे दी है. बता दें कि आईसीसी के शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को आगामी टी20 विश्व कप में अपने लीग मुकाबले भारत के कोलकाता और मुंबई में खेलने थे, लेकिन देश की तरफ से वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया गया.

वहीं बात करें शूटिंग टूर्नामेंट की, तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में 02 से 14 फरवरी के बीच एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप होनी है. इस टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश के शूटिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आलेया फरदौसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को फोन कॉल पर बताया कि शूटिंग दल में एक शूटर और एक कोच है. शूटर का नाम बिउल इस्लाम और कोच का नाम शर्मिन अख्तर है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है. साथ ही बताया गया कि बांग्लादेश का शूटिंग दल 31 जनवरी को भारत जाएगा.

सुरक्षा का कोई खतरा नहीं

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि शूटिंग का इवेंट इंडोर होगा, जिससे सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शूटिंग टीम को इजाजत दी है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए जताई सुरक्षा की चिंता

जहां एक तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शूटिंग इवेंट को लेकर सुरक्षा की चिंता नहीं जताई, वहीं टी20 विश्व कप के लिए पड़ोसी देश की सरकार ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया था. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने टी20 विश्व कप के लिए सुरक्षा को लेकर बात की थी.

बांग्लादेश ने आईसीसी से टी20 विश्व कप के वेन्यू चेंज करवाने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से अपने पैरा पीछे खींचे.