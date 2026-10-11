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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सW,W,W..., बांग्लादेश के हसन महमूद ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास

W,W,W..., बांग्लादेश के हसन महमूद ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास

हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 11 Oct 2026 02:00 PM (IST)
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क्रिकेट में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो खिलाड़ी को हमेशा के लिए इतिहास में जगह दिला देते हैं. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा ही कमाल किया. अबू धाबी में रविवार को टेस्ट मैच के तीसरे दिन उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. इस उपलब्धि के साथ हसन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बन गए.

हसन महमूद बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं. उनसे पहले अलोक कपाली ने 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ पेशावर में ये उपलब्धि हासिल की थी. इसके बाद सोहाग गाजी ने 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ चटगांव में टेस्ट हैट्रिक ली थी. हसन ने अब इस सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

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इस्मत आलम को बोल्ड करने की शुरुआत

तीसरे दिन नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए हसन ने अपनी हैट्रिक की शुरुआत इस्मत आलम को आउट करके की. आलम 1 रन बनाकर खेल रहे थे. हसन की गेंद पिच पर पड़ने के बाद नीचे रह गई और बल्लेबाज के बल्ले के नीचे से निकलकर सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई. इस तरह बांग्लादेश को पहली सफलता मिली.

लिटन दास ने पकड़ा शानदार कैच

इसके बाद हसन ने काइस अहमद को अपना दूसरा शिकार बनाया. बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर लिटन दास के पास पहुंच गई. लिटन ने दाईं ओर डाइव लगाकर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ लिया. लगातार 2 विकेट लेने के बाद हसन हैट्रिक से सिर्फ एक विकेट दूर थे.

हसन की तीसरी गेंद पर जियाउर रहमान एलबीडब्ल्यू आउट हुए. मैदानी अंपायर ने शुरुआत में अपील खारिज कर दी, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने रिव्यू लिया. वीडियो रेफरल में पता चला कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी और बॉल ट्रैकिंग के मुताबिक स्टंप पर लगती. इसके बाद अंपायर का फैसला बदल दिया गया और हसन की हैट्रिक पूरी हो गई.

अफगानिस्तान 240 पर ढेर

हसन महमूद की घातक गेंदबाजी के चलते अफगानिस्तान की पहली पारी 240 रनों पर सिमट गई. बांग्लादेश ने पहली पारी में 106 रनों की शानदार बढ़त हासिल कर ली. हसन ने 5-विकेट हॉल भी पूरा किया. 

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया को मिल गया अगला वीरेंदर सहवाग, दिग्गज ने खुद बताया नाम

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Hasan Mahmud
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