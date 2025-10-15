BAN vs AFG 3rd ODI: अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच तीसरा वनडे मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी की विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के होश उड़ गए. आखिरी 10 गेंदों में नबी ने 43 रन ठोक दिए, जिससे अफगानिस्तान ने एक औसत स्कोर को मैच विनिंग टोटल में बदल दिया.

10 गेंदों में बना डाले 43 रन

48वें ओवर तक अफगानिस्तान का स्कोर 249 रन पर 9 विकेट था. ऐसा लग रहा था कि टीम 260-265 तक ही पहुंचेगी, लेकिन नबी के तेवर कुछ और ही थे. 49वें ओवर की शुरुआत में सिर्फ 1 रन बना, इसके बाद नाहिद राणा की चोट के चलते गेंदबाजी बदलनी पड़ी और मेंहदी हसन मिराज को गेंद थमाई गई. मिराज ने आते ही नबी के तूफान का शिकार बनना शुरू कर दिया. नबी ने उनके ओवर में लगातार तीन छक्के उड़ाए, बीच में कुछ वाइड बॉल्स भी पड़ीं, और ओवर खत्म होते-होते 25 रन बन गए.

इसके बाद हसन महमूद ने आखिरी ओवर डाला, लेकिन वहां भी नबी नहीं रुके. उन्होंने चौके-छक्कों की बौछार करते हुए इस ओवर में 19 रन ठोक डाले. इस तरह आखिरी 10 गेंदों में कुल 44 रन बने, जिसमें से 38 रन नबी ने अकेले ही बना डाले.

37 गेंदों में 62 रन, नबी का तूफानी अंदाज

नबी ने सिर्फ 37 गेंदों में 62 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके जड़े. उनकी यह पारी अफगानिस्तान के लिए संकटमोचक साबित हुई. टीम एक समय मुश्किल में थी, लेकिन नबी ने पारी को संभालते हुए स्कोर 293 रन तक पहुंचा दिया.

इससे पहले अफगानिस्तान की पारी की नींव इब्राहिम जादरान (95 रन) और रहमानुल्लाह गुरबाज (42 रन) ने रखी थी. दोनों ने टीम को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरने से रन गति धीमी पड़ गई. ऐसे में नबी ने आते ही खेल की तस्वीर पलट दी.

बांग्लादेश की शर्मनाक हार

नबी के तूफान के बाद बांग्लादेश की पूरी गेंदबाजी अस्त-व्यस्त हो गई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी के दौरान भी दबाव में नजर आई. उनकी पूरी टीम 93 रन ही बना सकी और 28वें ओवर में ऑलआउट हो गई. अफगानिस्तान ने ये मैच 200 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया.