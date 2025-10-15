हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBAN vs AFG 3rd ODI: अफगानिस्तान के इस बल्लेबाज ने मचाई तबाही, आखिरी 10 गेंदों में बना दिए 43 रन, बांग्लादेश के गेंदबाजों के उड़े होश!

BAN vs AFG 3rd ODI: अफगानिस्तान के इस बल्लेबाज ने मचाई तबाही, आखिरी 10 गेंदों में बना दिए 43 रन, बांग्लादेश के गेंदबाजों के उड़े होश!

मोहम्मद नबी ने अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी 10 गेंदों पर 43 रन ठोकते हुए वनडे में धमाका कर दिया. उनकी तूफानी पारी से अफगानिस्तान ने 293 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और यह मैच 200 रनों से जीता

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 15 Oct 2025 07:04 AM (IST)


BAN vs AFG 3rd ODI: अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच तीसरा वनडे मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी की विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के होश उड़ गए. आखिरी 10 गेंदों में नबी ने 43 रन ठोक दिए, जिससे अफगानिस्तान ने एक औसत स्कोर को मैच विनिंग टोटल में बदल दिया.

10 गेंदों में बना डाले 43 रन

48वें ओवर तक अफगानिस्तान का स्कोर 249 रन पर 9 विकेट था. ऐसा लग रहा था कि टीम 260-265 तक ही पहुंचेगी, लेकिन नबी के तेवर कुछ और ही थे. 49वें ओवर की शुरुआत में सिर्फ 1 रन बना, इसके बाद नाहिद राणा की चोट के चलते गेंदबाजी बदलनी पड़ी और मेंहदी हसन मिराज को गेंद थमाई गई. मिराज ने आते ही नबी के तूफान का शिकार बनना शुरू कर दिया. नबी ने उनके ओवर में लगातार तीन छक्के उड़ाए, बीच में कुछ वाइड बॉल्स भी पड़ीं, और ओवर खत्म होते-होते 25 रन बन गए.

इसके बाद हसन महमूद ने आखिरी ओवर डाला, लेकिन वहां भी नबी नहीं रुके. उन्होंने चौके-छक्कों की बौछार करते हुए इस ओवर में 19 रन ठोक डाले. इस तरह आखिरी 10 गेंदों में कुल 44 रन बने, जिसमें से 38 रन नबी ने अकेले ही बना डाले.

37 गेंदों में 62 रन, नबी का तूफानी अंदाज

नबी ने सिर्फ 37 गेंदों में 62 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके जड़े. उनकी यह पारी अफगानिस्तान के लिए संकटमोचक साबित हुई. टीम एक समय मुश्किल में थी, लेकिन नबी ने पारी को संभालते हुए स्कोर 293 रन तक पहुंचा दिया.

इससे पहले अफगानिस्तान की पारी की नींव इब्राहिम जादरान (95 रन) और रहमानुल्लाह गुरबाज (42 रन) ने रखी थी. दोनों ने टीम को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन बीच के ओवरों में विकेट गिरने से रन गति धीमी पड़ गई. ऐसे में नबी ने आते ही खेल की तस्वीर पलट दी.

बांग्लादेश की शर्मनाक हार

नबी के तूफान के बाद बांग्लादेश की पूरी गेंदबाजी अस्त-व्यस्त हो गई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी के दौरान भी दबाव में नजर आई.  उनकी पूरी टीम 93 रन ही बना सकी और 28वें ओवर में ऑलआउट हो गई. अफगानिस्तान ने ये मैच 200 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया.

Published at : 15 Oct 2025 07:04 AM (IST)

BAN Vs AFG Mohammad Nabi ODI SERIES
विश्व
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
'उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए...' टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी फोटो को लेकर भड़के डोनाल्ड ट्रंप
राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
स्पोर्ट्स
ODI Record: भारतीय टीम के किस गेंदबाज ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटकने का रिकॉर्ड बनाया है, देखें टॉप 5 की लिस्ट
भारतीय टीम के किस गेंदबाज ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटकने का रिकॉर्ड बनाया है, देखें टॉप 5 की लिस्ट
