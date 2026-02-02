हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAustralian Open 2026: कार्लोस अल्कारेज को ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने पर मिली इतनी बड़ी प्राइज मनी, IPL भी छूट गया पीछे

Australian Open 2026: कार्लोस अल्कारेज को ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने पर मिली इतनी बड़ी प्राइज मनी, IPL भी छूट गया पीछे

Australian Open 2026 Prize Money: ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कारेज को आईपीएल विनर से ज्यादा प्राइज मनी मिली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 02 Feb 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

Carlos Alcaraz Australian Open 2026 Prize Money: कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 (Australian Open 2026) के मेंस सिंगल फाइनल में टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच को हराकर इतिहास रच दिया. स्पेन के 22 वर्षीय अल्कारेज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता. ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीतने पर अल्कारेज को प्राइज मनी के रूप में आईपीएल विजेता से भी ज्यादा रकम मिली. 

बता दें कि खिताबी मुकाबले में अल्कारेज ने 38 साल के नोवाक जोकोविच को चार सेटों में 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया. दिग्गज को हराने के साथ अल्कारेज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह टेनिस में राज करने के लिए आए हैं. 

कार्लोस अल्कारेज को कितनी मिली रकम?

कथित तौर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने पर कार्लोस अल्कारेज को 4.15 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 26 करोड़ भारतीय रुपये) प्राइज मनी के तौर पर मिले. 

आईपीएल रह गया पीछे 

अल्कारेज की प्राइज मनी को देखकर आईपीएल पीछे छूटता नजर आया. बता दें कि आईपीएल 2025 में खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्राइज मनी के रूप में 20 करोड़ रुपये की रकम दी गई थी. 

मैच का हाल 

बात करें खिताबी मुकाबले की, तो कार्लोस अल्कारेज को पहले सेट में जोकोविच के हाथों 2-6 से हार का सामना करना पड़ा. पहले सेट में हार मिलने के बाद अल्कारेज ने कमर कसी और अगले तीनों सेटों में जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया. लास्ट के तीन सेट में अल्कारेज ने 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की. हालांकि अंतिम सेट में जीत हासिल करना अल्कारेज के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ा था. लेकिन अंतत: उन्होंने जीत हासिल कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया. 

सबसे कम उम्र में सभी ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड 

ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के साथ अल्कारेज ने सभी चारों ग्रैंड स्लैम (ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन) जीतने का रिकॉर्ड बना लिया. इसके साथ 22 वर्षीय अल्कारेज चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं.

Published at : 02 Feb 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Carlos Alcaraz Australian Open 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Bollywood News: सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, सनी लियोनी का wardrobe malfunction बना चर्चा का विषय
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
विश्व
कितनी खतरनाक है बलूचिस्तान की मजीद ब्रिगेड, जिसका नाम सुनते ही कांप जाती है पाकिस्तान की सेना?
कितनी खतरनाक है बलूचिस्तान की मजीद ब्रिगेड, जिसका नाम सुनते ही कांप जाती है पाकिस्तान की सेना?
हेल्थ
Weekend Catch-Up Sleep: पूरे हफ्ते भागते-दौड़ते रहते हैं लेकिन वीकेंड पर सो लेते हैं, क्या इससे रिपेयर हो जाती है बॉडी?
पूरे हफ्ते भागते-दौड़ते रहते हैं लेकिन वीकेंड पर सो लेते हैं, क्या इससे रिपेयर हो जाती है बॉडी?
शिक्षा
12वीं बोर्ड परीक्षा कॉपियों की जांच अब फिजिकल नहीं, डिजिटल तरीके से होगी
12वीं बोर्ड परीक्षा कॉपियों की जांच अब फिजिकल नहीं, डिजिटल तरीके से होगी
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget