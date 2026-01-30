Australian Open 2026 Final: ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज की भिड़ंत, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव
Australian Open 2026 Final Live Streaming: ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच ने जगह बनाई है. तो आइए जानते हैं कि आप इस मैच को भारत में कैसे लाइव देख पाएंगे
Australian Open 2026 Final Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल तय हो गया है. खिताबी मुकाबला नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) और कार्लोस अल्काराज (Carlos Alcaraz) के बीच खेला जाएगा. जोकोविच ने कमाल करते हुए 11वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई. इस मुकाबले को लेकर भारत में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है. तो आइए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल भारत में कब और कहां लाइव प्रसारित होगा.
बता दें कि नोवाक जोकोविच ने 4 घंटे और 9 मिनट तक चले सेमीफाइनल में यानिक सिनर को 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराकर 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा. वहीं दूसरी तरफ कोर्लोस अल्कराज ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव (Alexander Zverev) को 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5 से सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में कदम रखा था. यह सेमीफाइनल 5 घंटे और 27 मिनट तक चला था.
कब होगा फाइनल?
नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल 01 फरवरी (रविवार) को रॉड लेवर एरिना में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत, दोपहर में 2 बजे से होगी.
भारत में कहां देखें लाइव
नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज के बीच होने वाले खिताबी मुकाबले को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा.
कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत में इस खिताबी मुकाबले को फैनकोड एप के जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसके जरिए आप मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर इसका लुत्फ उठा सकेंगे.
यानिक सिनर थे फाइनल के दावेदार
अल्कराज ने यानिस सिनर को सेमीफाइनल में हराकर दुनिया को हैरान कर दिया. मुकाबले में अल्कराज के खिलाफ यानिक सिनर को ही जीत का दावेदार माना जा रहा था. कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल में सिनर जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाएंगे. लेकिन अल्कराज ने सबको गलत साबित करते हुए जीत अपने खाते में डाली.
गौरतलब है कि सिनर तीन बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में अल्कराज को हरा चुके हैं. इस रिकॉर्ड को देखते हुए सिनर को मैच से पहले एकतरफा विनर माना गया. लेकिन अल्कराज ने सबको गलत साबित करते हुए जीत अपने नाम की.
