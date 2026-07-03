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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सनाबालिग यौन शोषण के मामले में दोषी करार, ये क्रिकेटर अब जाएगा जेल

नाबालिग यौन शोषण के मामले में दोषी करार, ये क्रिकेटर अब जाएगा जेल

जो एरॉन समर्स एक समय में क्रिकेट की दुनिया का उभरता सितारा माना जाता था. उसकी करियर अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है. एरॉन समर्स को अब सलाखों के पीछे लंबे समय तक रहने की सजा सुनाई जा सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 03 Jul 2026 11:38 AM (IST)
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जो एरॉन समर्स एक समय में क्रिकेट की दुनिया का उभरता सितारा माना जाता था. उसका करियर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. दरअसल, क्रिकेट के मैदान पर अपनी तेज गेंदबाजी से अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों को हराने वाला यह क्रिकेटर अब नाबालिग यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया गया है.

उन्होंने अदालत के सामने अपना जुर्म तक कबूल कर लिया है. क्रिकेट करियर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे एरॉन समर्स को अब सलाखों के पीछे लंबे समय तक रहने की सजा सुनाई जा सकती है. इस मामले में तस्मानिया की सुप्रीम कोर्ट अगस्त में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी. 30 वर्ष के एरॉन समर्स को उनकी तेज गेंदबाजी के कारण, ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रतिभाशाली पेसरों में गिना जाता था. अब उनका यह क्रिकेट का सफर कुछ साल पहले हुए केस के कारण पूरी तरह खत्म हो चुका है.

अदालत के मुताबिक, साल 2018 में यह मामला सामने आया था. एऱॉन समर्स पर सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से संपर्क कर यौन शोषण करने का आरोप था. जून के आखिर में उन्होंने अदालत में तीन गंभीर आरोप भी स्वीकार कर लिए थे. जिसके बाद से उनका क्रिकेट का करियर खराब माना जा रहा है. एरॉन पर नाबालिग के साथ यौन शोषण के दो आरोप और अश्लील चीज़ें दिखाने के इरादे से ग्रूमिंग का एक आरोप शामिल है.

अदालत में समर्स के वकील ने एक दलील दी थी कि इस घटना के दौरान वह कठिन मानसिक दौर से गुजर रहे थे. उनका कहना था कि एरॉन समर्स उस दौरान ज्यादातर अकेले रहते थे, और अपना समय सोशल मीडिया पर बिताते थे. वकील ने कहा कि, ‘यह घटना उसके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए.’

हैरानी की बात यह है कि एरॉन समर्स का यह कोई पहला आपराधिक मामला नहीं है. बल्कि साल 2021 में भी उन्होंने नाबालिग के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री रखने और साझा करने के अलग मामले दोष स्वीकार किया था.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? FIFA वर्ल्ड कप में IShowSpeed का रिएक्शन वायरल

Published at : 03 Jul 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Tasmania AUSTRALIA Aaron Summers
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