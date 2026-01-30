हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAlcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच

Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच

Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस का पहला सेमीफाइनल कार्लोस अल्कारेज और एलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जा रहा है. जानिए टीवी और मोबाइल पर मैच कहां लाइव आ रहा है.

By : शिवम | Updated at : 30 Jan 2026 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस का पहला सेमीफाइनल आज (30 जनवरी) कार्लोस अल्कारेज और एलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जा रहा है. मैच भारतीय समयनुसार सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर शुरू हुआ. दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, जिनके बीच हमेशा से टक्कर का मैच देखने को मिला है. जानिए मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर हो रही है.

कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 क्वार्टर-फाइनल में रोमन के एलेक्स डी मिनौर को 3-1 से हराया था. पहले सेट में एलेक्स ने अच्छा किया लेकिन अगले दोनों सेट बुरी तरह गंवाए. कार्लोस ने क्वार्टर फाइनल 7-5, 6-2, 6-1 से जीता था. वहीं एलेक्जेंडर ज्वेरेव अमेरिकी लर्नर टीएन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे. एलेक्जेंडर ने लर्नर को 3-1 से (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) से हराया था.

कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव हेड टू हेड रिकॉर्ड

दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा है. कार्लोस और एलेक्जेंडर के बीच अभी तक कुल 12 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 6 बार कार्लोस और इतने ही बार एलेक्जेंडर ने मैच जीते हैं.

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पहला सेमीफाइनल कहां खेला जा रहा है?

कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव ऑस्ट्रेलियन ओपन सेमीफाइनल मैच रॉड लेवर एरिना, मेलबर्न में खेला जा रहा है.

कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव सेमीफाइनल मैच किस चेंनल पर देखें?

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पहले सेमीफाइनल मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर हो रहा है. सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, टेन 2, टेन 3 हिंदी, टेन 4 तमिल और टेन 4 तेलुगु पर लाइव प्रसारण हो रहा है.

कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

कार्लोस बनाम एलेक्जेंडर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप पर हो रही है.

6 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता कार्लोस अल्कारेज कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नहीं पहुंचे हैं. वह फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में 2-2 बार चैंपियन रहे हैं. एलेक्जेंडर ज्वेरेव अपने पहले ग्रैंडस्लैम खिताब की तलाश में हैं, वह ऑस्ट्रेलियन ओपन के पिछले संस्करण के रनर-अप थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Tennis Australian Open Alexander Zverev Carlos Alcaraz Australian Open Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips
Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1: 'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है रानी मुखर्जी की फिल्म?
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किल, 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई
ट्रंप का बड़ा एक्शन, कनाडा के बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई, टैरिफ बढ़ाने की दी धमकी
महाराष्ट्र
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
चंद्रपुर: कांग्रेस के नए पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश! 6 गाड़ियों में आए 20 नकाबपोश बदमाश
हेल्थ
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?
ट्रेंडिंग
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
हॉस्पिटल के बेड पर दर्द से ज्यादा नौकरी की चिंता, दिल्ली के घायल शख्स की कहानी इंटरनेट पर वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget