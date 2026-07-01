अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और बेथ मूनी के 36 गेंद में नाबाद 61 रन की मदद से मौजूदा चैम्पियन आस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराकर, मंगलवार को महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया.

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए आस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को सात विकेट पर 125 रन पर रोक दिया. जवाब में मूनी और एशले गार्डनर (20 गेंद में 35) की आक्रामक पारियों के दम पर सात ओवर बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

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मूनी ने 36 गेंद में आठ चौकों की मदद से नाबाद 61 रन बनाये जबकि गार्डनर ने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया. इससे पहले जॉर्जिया वोल (16) और फीबी लिचफील्ड (चार) सस्ते में आउट हो गई थी, जबकि एलिसे पैरी चोट लगने के बाद दो के स्कोर पर ‘रिटायर्ड हर्ट’ होकर लौट गई.

मूनी और गार्डनर ने हालांकि आस्ट्रेलिया का महिला क्रिकेट में दबदबा कायम रखते हुए एक और फाइनल में पहुंचाया, जहां रविवार को उनका सामना दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड से होगा.

इससे पहले वेस्टइंडीज की शुरूआत काफी खराब रही और 11वें ओवर में सिर्फ 59 के स्कोर पर उसके चार विकेट गिर चुके थे.

कप्तान हीली मैथ्यूज (28 गेंद में 30 रन) और शेमेइन कैंपबेल (25 गेंद में 22) को छोड़कर कोई बल्लेबाज टिककर खेल नहीं सकी.

आस्ट्रेलिया के लिये कप्तान सोफी मोलिनू, जॉर्जिया वेयरहैम और एशले गार्डनर ने दो दो विकेट लिये.

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